Vettel se despide de la F1 en Abu Dhabi

Sebastian Vettel pone el broche a su carrera este domingo, tras 15 años en la elite, acumulando récords, títulos (4), poles (57) y victorias (53) "No me arrepiento de nada, creo que me lo he pasado muy bien, eso lo resume todo, creo que soy un privilegiado", asegura el alemán

Sebastian Vettel anuncio en julio su retirada a final de temporada. Y ese momento ha llegado. El alemán, tetracampeón del mundo con Red Bull (2010-2013) y subcampeón con Ferrari (2017-2018), se quedará a un gran premio de alcanzar los 300 disputados y a sus 35 años se despedirá este domingo en el circuito de Abu Dhabi. Su vacante en Aston Martin la cubrirá Fernando Alonso, que el próximo martes 22 de noviembre en el circuito de Yas Marina ya se subirá al coche verde.

Su debut oficial en la F1 se remonta al GP de Estados Unidos en 2007, reemplazando a Robert Kubica en BMW Sauber. Desde aquel histórico domingo en el que sumó primer punto (8º) con apenas 20 años, Vettel se ha convertido en uno de los 'grandes', acumulando récords, títulos (4), poles (57) y victorias (53) durante los últimos quince años

'Seb' hizo su primera temporada completa en F1 con Toro Rosso antes de ser ascendido al equipo oficial Red Bull en 2009. Demostró de lo que era capaz con un monoplaza competitivo y en su primer año luchó por el campeonato con Jenson Button. En las siguientes cuatro temporadas, la alianza Vettel-Red Bull se convirtió en un 'rodillo', conquistando cuatro títulos consecutivos de pilotos y constructores.

Después de un 2014 difícil, puso rumbo a Ferrari, un sueño cumplido para el alemán que, sin embargo, acabó siendo una pesadilla. Peleó sin éxito por los títulos de 2017 y 2018 contra Lewis Hamilton y Mercedes, pero a partir de ahí la situación fue a peor y 2020 fue su peor dentro de la estructura de Maranello, no solo por la fuerte caída del equipo en términos de competitividad, sino porque Ferrari apostó claramente por su joven estrella Charles Leclerc y le cerró las puertas a la renovación, dando entrada a Carlos Sainz,.

Lawrence Stroll llegó al 'rescate' con un ambicioso proyecto en Aston Martin, pero las expectativas de ambos no se han cumplido y Sebastian ha reconocido que la falta de resultados para un piloto como él, acostumbrado al éxito y a los grandes desafíos, acabó de convencerle de terminar su etapa en la F1.

El respeto de Hamilton

El que durante años fue su gran rival y enemigo acérrimo dentro y fuera de la pista, Lewis Hamilton, es hoy día uno de los que más sienten el adiós de Vettel. En julio, tras conocer su decisión de retirarse, el británico escribió un sincero homenaje: "Es un honor llamarte rival y un honor aún mayor llamarte mi amigo. Dejas un deporte mejor que cuando llegaste".

En Brasil , la pasada semana, Hamilton volvió a referirse a la marcha de 'Seb', con el que estuvo charlando en el paddock. "Ha sido una relación inesperada, de amistad. Es muy duro cuando uno es tan competitivo y persigue algo que le apasiona. Hemos tenido carreras increíbles juntos, batallas por el campeonato a lo largo de los años. Y ha sido muy bonito ver, desde fuera, cómo alguien crece y hace su camino", dijo el de Mercedes.

Vettel se acabó ganando la confianza de Hamilton cuando en 2020 comenzó a arrodillarse en las ceremonias antes del inicio de las carreras para denunciar el racismo. "De todos los pilotos con los que he corrido, Seb fue el primero en apoyarme y arrodillarse conmigo. Fue el primero, que yo sepa, que se desvivió por las cosas que le importan. Hemos tenido nuestros propios caminos en ese sentido, pero apoyándonos mutuamente. No creo haber visto en la historia del deporte a ningún otro piloto que haya hecho lo que él y yo estamos haciendo en cuanto a utilizar nuestra plataforma, hablar y asumir riesgos. Así que realmente lo veo como un aliado. Será triste verle marchar, porque creo que todavía hay mucho potencial en él, aunque sé que hará cosas increíbles fuera de aquí ".

Sin mirar atrás

"Sé que mi última carrera no será la mejor de todas las que haya hecho, no importa demasiado", reconoce Vettel, que esta temporada suma dos sextas posiciones en Baku y Japón como mejores resultados con un Aston Martin que ha remontado, aunque no lo suficiente, en los últimos meses. "Todavía no he mirado hacia atrás, así que tal vez eso sea más bien una pregunta para dentro de diez años, pero estoy muy contento con mi trayectoria", respondió el alemán en Interlagos cuando le pidieron que hiciera balance de su carrera deportiva.

"Evidentemente, he tenido muchos momentos destacados, muchas grandes carreras, grandes personas a las que he conocido y con la que he trabajado. Seguramente haya tenido momentos que no fueron buenos, pero creo que ayudaron a llegar donde estoy hoy. No me arrepiento de nada, creo que me lo he pasado muy bien, eso lo resume todo, creo que soy un privilegiado. Estoy muy contento de llevarme todo eso, todo lo que he aprendido, lo que he podido experimentar, el apoyo que he recibido, también para, con suerte, que me ayuden en el próximo capítulo".