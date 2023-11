Verstappen le 'roba' el preparador físico a Sainz

El tricampeón ficha a Rupert Manwaring, que ha trabajado los últimos ocho años con Sainz El neerlandés necesitaba recambio para Bradley Scanes, que ha dejado su trabajo en Red Bull

No todos los fichajes y cambios de equipo en Fórmula 1 tienen que ver con pilotos. A veces también se producen cambios importantes entre 'bambalinas' y este es el caso. Max Verstappen ha contratado al hombre que durante ocho años se ha encargado de la preparación física de Carlos Sainz, Rupert Manwaring.

Según ha avanzado el periodista Chris Medland, Manwaring ocupará el puesto que deja vacante en Red Bull Bradley Scanes, que días atrás anunció su intención de poner fin a su vinculación con el tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 tras esta temporada.

Final day of track running for these two working together. @P1_Coach is heading to work with Max Verstappen next year after eight years with Carlos Sainz #F1 pic.twitter.com/7DjRrbdATf