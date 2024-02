Verstappen, Hamilton y el 'affaire' Horner ponen la 'salsa' al evento de Red Bull

Como a casi todos, también a Max Verstappen el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari para 2025 le cogió por sorpresa. "Le hizo gracia...", ha revelado Helmut Marko, que no teme que el piloto neerlandés, su protegido desde las categorías inferiores, vaya a involucrarse en el 'juego de las sillas' que se avecina esta temporada. "¿Ir a Mercedes?. Ni hablar, Max tiene buena memoria. Y han sucedido demasiadas cosas en el pasado. Solo hay que recordar Silverstone o el agitado final en Abu Dhabi 2021", sostiene el austríaco.

La presentación del nuevo monoplaza de Red Bull, que se ha celebrado este jueves en Milton Keynes con una fiesta por todo lo alto, ante una nutrida presencia vips, influencers, periodistas e invitados del equipo de las bebidas energéticas, ha permitido conocer la opinión directa de Verstappen respecto a la noticia 'bomba' de Hamilton. Y Max ha refrendado los deseos de Marko. Se mantiene fiel a Red Bull.

El tricampeón, que el año pasado logró un récord absoluto, con 19 victorias en 22 carreras, busca elevar su cuenta personal esta temporada (54) y no quiere distracciones. Por eso ha tratado de esquivar las preguntas sobre Ferrari: "No me fijo en eso, no me afecta, estoy centrado en lo mío", insistía. Al final, ha concedido que vestir de rojo fue también su sueño infantil. "Por su puesto entiendo que con todo lo que ha ganado Lewis en su carrera le apetezca esta aventura, el tiempo dirá si es un buen o un mal movimiento. De niños todos soñamos alguna vez con lo mismo, además mi padre era muy amigo de Michael Schumacher... pero yo no quiero otra cosa que seguir en Red Bull", ha zanjado Max.

El caso Horner

El otro asunto extradeportivo era la reaparición de Christian Horner a propósito de su investigación por 'comportamiento inadecuado" con una empleada de Red Bull. El inglés no se ha escondido: "Se han hecho algunas acusaciones que niego totalmente. Inevitablemente ha habido una distracción, pero el equipo está muy unido y centrado en la próxima temporada. En situaciones como éstas ves dónde están las fortalezas y el apoyo que he tenido dentro del equipo ha sido abrumador. Los pilotos han sido increíblemente buenos; los socios también. Tengo una familia, una esposa, que me apoya mucho y mi atención se ha centrado en el trabajo", ha subrayado Horner.