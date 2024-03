"Si subestiman a Sainz, son tontos"

Los cinco expertos anónimos de la Fórmula 1 que elaboran los rankings después de cada Gran Premio coinciden después de la tercera carrera en Australia: Carlos Sainz es el mejor piloto a día de hoy. Pero no solo cuenta lo que ha hecho en pista el madrileño desde que comenzó la temporada, interrumpida por su operación de apendicitis en Arabia, sino también su creciente potencial para aspirar al título en su último año en Ferrari y su valor de mercado, que le sitúa ahora mismo entre los más cotizados.

Antes de la carrera de Melbourne, a la que llegó convaleciente de su intervención, Sainz había sido tercero a la lista Power Ranking del GP de Bahrein, donde subió al podio (3º). Tras su espectacular triunfo en Albert Park, con adelantamiento a Max Verstappen incluido, el español totalizó la máxima puntuación (10) en un fin de semana perfecto, que le ha aupado hasta el liderato global con un 9,3.

La exitosa racha de Sainz no puede llegar en mejor momento, cuando está tratando de asegurarse el mejor asiento posible para la próxima temporada. Los grandes equipos, como Red Bull o Mercedes, lo tienen en su agenda. Y por si no fuese suficiente con sus propios méritos, el madrileño cuenta con el mejor 'agente' para promocionarle, su amigo y ex compañero en McLaren Lando Norris.

El británico, que consiguió finalizar segundo en el ranking de la F1 en Australia, pesar de que había sido tercero en carrera, superado por Leclerc, ha roto una 'lanza' en favor de Sainz y ha acallado a los que todavía dudan de su talento: "Eres tonto si subestimas a Carlos. La gente sabe lo que es capaz de hacer, han podido ver su nivel de esfuerzo, su enfoque y dedicación para querer ser uno de los mejores, exactamente como demostró en Australia y en las últimas dos semanas", subraya Lando.

"Estoy seguro de que hay muchos pilotos que probablemente no se habrían esforzado tanto, ni le habrían dedicado tanto tiempo y esfuerzo a intentar recuperarse. La gente que ya sabe lo que es capaz de hacer, nunca jamás diría que está infravalorado", sentencia el piloto de McLaren.

La barrera de los 1000 puntos

Sainz es el indiscutible protagonista en este arranque de campeonato, que tras dos semanas de parón volverá la próxima con el GP de Japón. Suma dos podios de tres posibles y a pesar de perderse una carrera está a solo 7 puntos de su compañero Leclerc en la general del Mundial.

Pero además, en Melbourne ingresó en en uno de los clubs más selectos de la historia de la F1, convirtiéndose en el decimoquinto piloto que supera la barrera de los 1.000 puntos. Inmerso en su décima temporada en el 'Gran Circo' y después de pasar por cuatro escuderías -Toro Rosso, Renault, McLaren y desde 2021, Ferrari-, Carlos ya acumula 1.022,5 puntos en su casillero.

Al frente de la clasificación está Lewis Hamilton, el único que ha podido ir más allá de los 4.000 puntos (4657,5) y que la próxima temporada sustituirá a Sainz en Ferrari, mientras que el ya retirado Sebastian Vettel es segundo (3.098), el actual campeón y líder del Mundial, Max Verstappen ocupa la tercera posición (2.637,5) y Fernando Alonso (2.283) es cuarto.