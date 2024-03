Sale a la luz el motivo por el que Oli Bearman, el sustituto de Sainz, suspendió el examen de conducir

Oliver Bearman es uno de los nombres del momento en la Fórmula 1. El joven piloto de Ferrari debutó en el Mundial de Fórmula 1 sustituyendo a Carlos Sainz. El español sufrió apendicitis y el reserva de la escudería fue su sustituto. Pese a ser piloto profesional, tuvo problemas con el carnet de conducir.

El inglés entró en la academia de Ferrari con 16 años y, según cuenta 'The Sun', pese a su habilidad con el volante, necesitó dos intentos para sacarse el carnet. Su profesor de autoescuela, explicó que no fue tarea fácil que Bearman lograra el carnet de conducir.

El gran problema, los semáforos: "Hicimos el examen en su BMW. Me sentí totalmente seguro a pesar de que no tenía controles de pie. Había suspendido su prueba antes por una falta en el semáforo. No estoy seguro si fue para ejecutar un ámbar. Quizás no se detuvo. O podría haber sido la forma en que estaba colocado en las luces".

Currey, profesor de Bearman, elogió el futuro del inglés, aseguró que no es grave haber suspendido el carnet y que se sintió emocionado por haberle ayudado durante ese proceso: "Solo tengo dos o tres alumnos al año que aprueban sin faltas. Su padre y su familia merecen todo el crédito. Su examen práctico fue solo una pequeña parte, pero estoy orgulloso de haberlo ayudado a aprobarlo".

El examinador que le suspendió también ha comentado la anécdota. Quiere quitarle hierro al asunto y bromea sobre la situación: "Será una leyenda absoluta. Pero, si lo veo no quiero competir con él. No quiero quedarme en los semáforos en rojo del pueblo".

Se augura un gran futuro para el joven piloto inglés en la escudería italiana, tras debutar con tan solo 18 años en el Mundial de Fórmula 1 y demostrar un gran nivel en competiciones inferiores.