El 'efecto dominó' que sitúa a Alonso en Red Bull

Solo se han disputado dos de los 24 grandes premios que figuran en el calendario más extenso de la historia de la Fórmula 1, pero viendo la superioridad de Max Verstappen y Red Bull para algunos el Mundial 2024 ha dejado de interesar deportivamente. Y de ahí que las noticias se centren ahora mismo en el agitado mercado de pilotos para la próxima temporada.

El bombazo que supuso el acuerdo de Lewis Hamilton y Ferrari para 2025, anunciado en febrero, antes del inicio del campeonato, ha abierto la veda en la llamada 'silly season'.

Como suele suceder, la prensa anglosajona sensacionalista es la más atrevida a la hora de lanzar rumores y estos días el 'Daily Mail' apuesta por una teoría que implica directamente a los tres campeones de la actual parrilla: Fernando Alonso, Max Verstappen y el mencionado Lewis Hamilton.

El rotativo inglés cita a "una buena fuente del paddock", que sugiere un intercambio de 'fichas' entre las tres grandes escuderías del Mundial: "Hay una posibilidad de efecto dominó. Empieza con Max Verstappen yendo a Mercedes el próximo curso, puesto que Lewis Hamilton va a Ferrari en el lugar de Carlos Sainz y entonces Fernando Alonso se une al equipo Red Bull...", apuntan.

Si se cumpliese esta arriesgada maniobra sin duda sería un sueño para los fans de Alonso. Helmut Marko lo avalaría, a buen seguro, puesto que en su día dijo que el asturiano "es probablemente el único que puede desafiar a Max en pista con el mismo coche". Pero en este caso se trataría de unir a Max y Fernando en el mismo equipo y el "sacrificado" sería Checo Pérez, que acaba contrato a final de temporada.

Adrian Newey , el ingeniero más cotizado de la F1 y el 'cerebro' que ha conseguido tener un monoplaza sin rival en la actual parrilla, siempre ha mantenido su interés por "trabajar algún día con Alonso o Hamilton". Y para mantener la intriga, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, le ha abierto de par en par las puertas a Max Verstappen: "Me encantaría contar con él. No hay ningún equipo que no haría lo que fuese para tenerlo subido en su coche".

Medio en serio, medio en broma, el propio Fernando Alonso comenzó su rueda de prensa del pasado jueves en Arabia con un mensaje revelador: "Por supuesto que estoy en la lista de Red Bull. Mejor en esa lista que en otras o la retirada", soltó.