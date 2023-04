Sainz: "La pole de Charles demuestra que nos acercamos a los de delante"

"Que sea Ferrari sea el primer coche que bate a Red Bull en una clasificación es muy bueno para el equipo, nos da confianza", opina en clave positiva El madrileño reconoce que ha sufrido: "Ha sido un día difícil para mí. Desde los primeros libres me faltaba confianza y ritmo"

Carlos Sainz ha terminado a ocho décimas del tiempo que le ha valido a su compañero Charles Leclerc la pole position para el GP de Azerbaiyán. El piloto madrileño de Ferrari ha reconocido que ha sufrido este viernes, tanto en los libres como en clasificación, que nunca se ha sentido cómodo con el coche y no ha conseguido exprimir todo su potencial. En cualquier caso, ha preferido hacer una lectura positiva: "Para mí ha sido un día difícil pero me quedo con la pole de Charles, que demuestra que nos estamos acercando delante", ha advertido.

“Ha sido una clasificación muy sufrida, desde los primeros libres me faltaba confianza y ritmo. Parecía un coche muy rápido pero no podía estar a gusto. Con la falta de entrenamientos no pude alcanzar a Charles. Además me compliqué a mí mismo gastando dos sets en la Q1, así que no los tuve para la Q3. Salvamos el día con el cuarto puesto y hay que pensar en lo positivo y en lo que tenemos por delante este fin de semana", ha apuntado Sainz, convencido de que puede aspirar al podio en las dos carreras del fin de semana.

“Todavía hay trabajo esta noche para ver qué podemos hacer con el coche para recuperar la confianza. Mañana hay otra oportunidad más con el sprint. Salimos cuartos el domingo, estamos solo a una posición del podio. Pero espero hacer progresos para el sprint", ha añadido.

“Estamos más cerca de los Red Bull. Que sea el primer coche que bate a Red Bull en una clasificación es muy bueno para el equipo, nos da confianza, la pole es una gran noticia Ferrari”, a zanjado Carlos.