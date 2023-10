F1 hoy | Carrera del GP de Qatar, con Alonso y sin Sainz, en directo: horario y previa en vivo

Se acaba de conocer la noticia en estos momentos. Carlos Sainz no participará en la carrera de esta tarde por una fuga de combustible en su Ferrari. Los mecánicos han trabajado contrarreloj en los últimos minutos, pero no han podido solucionar el problema.

No oficial aún. Carlos Sainz no participará en el GP de Qatar por una fuga de combustible.



