Sainz lamenta la estrategia de Ferrari: "Se nos ha escapado Hamilton"

"Teníamos mejor ritmo que los Mercedes, una pena que nos hayan hecho un undercut", resume Carlos, que ha acabado sexto en Japón "En Suzuka lo más importante es la clasificación y yo he pagado el precio porque en clasificación me costó", reconoce el madrileño

Después de encadenar el podio de Monza y la victoria en Singapur, hoy Carlos Sainz ha terminado sexto en Japón. Un resultado que pudo ser mejor, viendo la poca degradación y en buen ritmo del Ferrari, aunque la estrategia de Mercedes en el último pit-stop le ha dejado fuera del top cinco, precedido por su compañero Leclerc y Lewis Hamilton y por delante de George Russell. Sainz no ha tenido opción de pelear en la zona delantera con los McLaren, aunque ha faltado poco.

"Teníamos más ritmo de lo que muestra el resultado final", ha reivindicado Carlos, que ha mantenido la sexta posición de parrilla a pesar de sus esfuerzos por mejorarla. "La salida ha sido buena, era muy rápido en el primer stint y he cuidado mis neumáticos, pero cuando estás detrás en la pista siempre te cuesta porque en Suzuka es difícil adelantar", ha apuntado.

El madrileño ha conseguido estirar la vida de los medios, pero en la segunda parada Ferrari ha tardado demasiado en llamarle. Eso ha provocado que Hamilton le hiciera un 'undercut' que le ha costado una posición.

"Se nos ha escapado la lucha con Hamilton en esa última parada, que quizá nos hemos quedado fuera demasiado tiempo. Siento que hoy teníamos mejor ritmo que los Mercedes, una pena que nos hayan hecho un undercut porque creo que antes de la última parada iba cuatro segundos por delante y he salido ocho por detrás", ha lamentado Sainz.

En cualquier caso el piloto de Ferrari prefiere una lectura en positivo después de una carrera muy intensa: "La verdad es que he ido muy rápido toda la carrera, he tenido buena degradación, así que bastante contento con el ritmo, lo malo es que el resultado igual no refleja el ritmo que he tenido. En una pista como esta lo más importante es la clasificación y yo he pagado el precio porque en clasificación me costó. Hoy he vuelto a la normalidad, en cuanto me metí en la carrera entendí bien el coche. Estoy contento por haber mejorado mi ritmo de sábado a domingo", ha resumido Sainz.