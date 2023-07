Sainz, frustrado: "Juegas en equipo y te queda una sensación amarga"

"No estoy contento, después de haber aguantado detrás de Charles como habíamos planeado y que se me comprometiese de esa manera...", lamenta Carlos "Habrá que analizarlo con el equipo. Ver qué se podría haber hecho diferente. Pero, claramente, ahora mismo no estoy contento por cómo ha sucedido todo", insiste

"No puedo estar contento, desde luego". La cara de Carlos Sainz al final de la carrera en Austria era un poema. El piloto madrileño hizo una gran labor de equipo, obedeció la órden de no atacar a Leclerc cuando tenía más ritmo que el monegasco y acabó condenado por las decisiones de Ferrari. Mientras su compañero terminó segundo en el podio, a Sainz la cuarta posición le supo a decepción, consciente de que podía aspirar a más en el Red Bull Ring.

"Creo que hoy había ritmo de carrera para mucho más que cuartos... Todo lo que ha pasado, después de haber jugado en equipo en el primer stint y haber aguantado detrás de Charles cómo habíamos planeado, que se me comprometiese de esa manera con un pitstop detrás de él y un virtual safety car que estaba acabando, haber perdido seis o siete segundos ahí. Son tres posiciones que he tenido que remontar y durante esa remontada tuve los 5 segundos de sanción por limites de pista, no sé...", ha lamentado Sainz.

El caso es que hoy tenía mucho ritmo, estaba conduciendo bien, he hecho buenos adelantamientos, buena defensa, pero el resultado es cuarto que no es lo que esperaba", ha insistido Carlos, que ha reconocido su desacuerdo con la estrategia de Ferrari en Austria: "Habrá que analizarlo. Ver qué se podría haber hecho diferente. Pero, claramente, ahora mismo no estoy contento por cómo ha sucedido todo. Cuando te ves con tanto ritmo, ves que estas jugando en equipo y te pasa eso, te quedas con una sensación muy amarga", ha señalado.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, ha respondido a sus quejas ante los micrófonos de DAZN:

Carlos ha explicado que después de tantos momentos críticos se ha centrado en hacer su carrera y pelear por el podio con Sergio Pérez. Sin embargo, de forma colateral, su intensa batalla con el mexicano ha ayudado a que Leclerc pudiera distanciarle y asegurar el segundo puesto: "Iba pensando más en mi podio que en Charles, claramente, pero seguramente le haya ayudado también", se ha sincerado el madrileño.