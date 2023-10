Sainz, baja por enfermedad en la rueda de prensa de México: "Le esperamos el viernes"

El piloto madrileño no se ha desplazado al circuito en la víspera del GP de México "Sufre un ligero malestar, nada serio", explica Fred Vasseur

Carlos Sainz se ha saltado este jueves la rueda de prensa de la FIA en el Autódromo Hermanos Rodríguez para ofrecer sus primeras impresiones sobre el Gran Premio de México, que se arranca mañana.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Ferrari ha confirmado que la ausencia de Carlos se debía a motivos de salud, ya que el piloto madrileño sufría un "ligero malestar" según ha explicado el jefe de la Scuderia Fred Vasseur.

