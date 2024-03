La 'rajada' de Hamilton en Australia: "Me estoy acostumbrando a caer en Q2"

Lewis Hamilton es el piloto que más veces ha hecho la pole (8) en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, pero hoy es noticia precisamente por su resultado negativo en Albert Park. El heptacampeón de Mercedes ha caído eliminado prematuramente en Q2 y mañana domingo arrancará desde la undécima posición de la parrilla. Tras la clasificación, ha mostrado su frustración y ha sido muy crítico con el monoplaza de Mercedes.

El viernes, tras los libres Lewis confesó sentirse "peor que nunca” al volante del W15, repitiendo el guión que solía utilizar para referirse al monoplaza de hace dos temporadas. Y es que después del dominio de Mercedes en la era híbrida, que se prolongó durante ocho años y le dio a Hamilton seis de sus siete títulos, el británico no ha vuelto a tener feeling con las máquinas proyectadas en Brackley. En este contexto se entiende mejor su marcha a Ferrari en 2025.

"Me estoy acostumbrando a caer eliminado en la Q2", ha dicho Hamilton tras su fiasco en la ‘qualy’ de este sábado. Es la primera vez que no está en una Q3 en la presente temporada, pero el nivel de frustración de Hamilton con Mercedes se hace cada vez más palpable.

En Australia, Mercedes no solo está detrás de Red Bull y Ferrari, sino que tampoco puede con McLaren y parece a la par con Aston Martin. Hamilton, que desde el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021 no ha vuelto a subirse a lo más alto del podio, está en horas bajas: “Si dijera que no estoy frustrado, no sería verdad. Estamos probando muchas cosas en muchas direcciones, pero no parece que hayamos encontrado todavía la solución milagrosa que nos ayude a encaminarnos en la dirección correcta. Con este coche me siento menos seguro que nunca", ha admitido.

“En 2022 ya dividíamos los reglajes, George probaba una cosa y yo otras para tratar de ayudar al equipo a descubrir cómo podíamos salir adelante. Es más o menos lo mismo ahora. Quiero decir, son tres años seguidos con una sensación similar. Luego están esos momentos de 'Oh, esto podría ser bueno' como ha pasado en la FP3, pero luego eso siempre desaparece".

De cara a la carrera, ha apuntado que “no he hecho ninguna tanda larga, así que realmente no lo sé. Parece que todo el mundo es muy rápido a nuestro alrededor. Pero será un día nuevo y un nuevo intento. A ver si podemos dar un paro adelante", ha zanjado.