Así queda la parrilla de salida de la carrera sprint del GP de EE.UU de F1 tras la sanción a Russell

George Russell ha terminado en la octava posición este sábado en el Circuito de las Américas durante la sesión de clasificación, sprint shootout, que determina el orden de salida de la carrera sprint que se disputa esta noche (00:00 h). Sin embargo, el piloto de Mercedes estaba bajo investigación por obstruir el paso de Charles Leclerc durante la Q1 y los comisarios de la FIA le han impuesto una penalización de tres posiciones en parrilla, lo que le deja 11º.

Los comisarios han determinado que "el coche 63 entró en las dos últimas curvas preparándose para su vuelta rápida al final de la SQ1, mientras el coche 16 se acercaba rápidamente. Aunque el equipo informó al piloto sobre el coche que se acercaba unos segundos antes, no hubo más información directamente antes de que el coche 63 entrara en la curva 19 con el coche 16 justo detrás. El coche 63 no se movió de la línea de carrera en o después de la curva 19 y, por lo tanto, obstaculizó innecesariamente al coche 16. Independientemente de cualquier información procedente del equipo, es responsabilidad del piloto asegurarse de que no se obstaculiza innecesariamente a otros coches".

Con esta decisión, los pilotos Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine) y Daniel Ricciardo (Scuderia AlphaTauri) gana una posición en la parrilla de salida, que queda en el siguiente orden:

1. Max Verstappen (R. Bull) 1'34"538

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'34"593

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1'34"607

4. Lando Norris (McLaren) 1'34"639

5. Oscar Piastri (McLaren) 1'34"894

6. Carlos Sainz (Ferrari) 1'34"939

7. Sergio Pérez (R. Bull) 1'35"041

8. Alexander Albon (Williams) 1'35"366

9. Pierre Gasly (Alpine) 1'35"897

10. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 1'35"978

11. George Russell (Mercedes) 1'35"199 (*-3P)

12. Fernando Alonso (A. Martin) 1'36"087

13. Esteban Ocon (Alpine) 1'36"137

14. Lance Stroll (A. Martin) 1'36"181

15. Gyanyu Zhou (A. Romeo) 1'36"182

16. Nico Hülkenberg (Haas) 1'36"749

17. Kevin Magnussen (Haas) 1'36"922

18. Valtteri Bottas (A. Romeo) 1'36"922

19. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1'36"945

20. Logan Sargeant (Williams) 1'37"186