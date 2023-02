¿A qué hora es hoy la presentación del coche de Red Bull de F1?

Red Bull presenta hoy su nuevo monoplaza para el Mundial de Fórmula 1 de 2023 con Verstappen y 'Checo' Pérez La presentación se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York y se podrá seguir en directo y online

Llegó el día de Red Bull. Hoy viernes 3 de febrero, la escudería austríaca de Fórmula 1 desvela el aspecto del monoplaza con el que Max Verstappen intentará revalidar la corona por tercer año consecutiva en el Mundial de F1.

El nuevo RB19 debe defender los dos títulos de pilotos y constructores conquistados por los de Milton Keynes.

El Mundial abrirá la temporada 2023 del 3 al 5 de marzo con el GP de Bahréin y los test de pretemporada llevarán a cabo en el circuito de Sakhir, entre los días 23 y 25 de febrero.

New kit, new car, New York 🗽 Our Season Launch 👉 February 3rd 🤘 pic.twitter.com/YSbXaIE4v9