Pepe Martí, décimo en un caótico sprint

El argentino Franco Colapinto gana la carrera sprint de la F3 en Gran Bretaña, por delante del líder del campeonato Bortoleto y de Christian Mansell Pepe Martí, que mañana saldrá tercero en la parrilla de la carrera principal, ha sido el mejor entre los pilotos con neumáticos de lluvia

Franco Colapinto ha sumado primera victoria del año en Silverstone, tras anotarse la carrera sprint de la Fórmula 3 en el trazado británico, disputada condiciones mixtas que han complicado la estrategia de neumáticos. El líder de la categoría Gabriel Bortoleto y Christian Mansell han completado el podio, mientras que Pepe Martí ha sido el mejor de los que iban con gomas de lluvia, en décima posición. El barcelonés ha partido rezagado por la parrilla invertida, aunque mañana arrancará desde la tercera posición en la carrera principal.

Los pilotos han comenzado la carrera con neumáticos de seco, salvo Grégoire Saucy, el único que salió con los de lluvia extrema. El 'inventó no le ha funcionado, ya que la primeras gotas de agua han tardado ocho vueltas en hacer acto de presencia.

Sebastián Montoya ha salido bien desde la primera posición, con Taylor Barnard y Colapinto a su estela. Pepe Martí ha ganado dos plazas con sus adelantamientos por el interior de Copse, sobre todo el que le ha hecho a su compañero en Campos Racing, Mansell. Bortoleto ha avanzado hasta el quinto puesto con una agresiva maniobra sobre Gabriele Minì.

Con la lluvia y el primer coche de seguridad algunos pilotos optaron por parar, entre ellos, Martí. El tráfico en boxes le ha hecho perder la posición en pista con Goethe, además de Beganovic y Nikola Tsolov, que pararon una vuelta antes.

En la resalida, Barnard tocó a Montoya y los dos perdieron muchas posiciones.

The dramatic moment Sebastian Montoya spun out of the lead after contact with Barnard! 🤯😳#BritishGP #F3 pic.twitter.com/nGwicFzs0J