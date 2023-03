Palou prueba en el simulador de McLaren

El piloto barcelonés visitó Woking, probó en el simulador y se hizo el asiento a medida del coche de este año, el MCL60 "Creo que es bueno para el equipo recibir información de pilotos con otras experiencias, como yo en la Indy. Puedo una opinión sobre el coche", apunta Álex

McLaren incluyó el pasado año a Alex Palou en su programa de pruebas de Fórmula 1 y le ofreció al barcelonés varias jornadas de rodaje con el MCL35 de 2021, además de sentarle al volante del coche de 2022 en las sesiones de entrenamientos libres del gran premio de Estados Unidos.

Campeón de la IndyCar hace dos años, Palou mantiene su contrato con Chip Ganassi Racing para competir este año pero a la vez participa en las labores de desarrollo de Mclaren en F1 y ejerce el papel de piloto reserva de la escudería británico, por lo que días atrás estuvo en la fábrica de Woking, probando en el simulador y haciéndose el asiento a medida para el monoplaza de esta temporada MCL60.

Alex Palou had a lot to fit in whilst in the UK. 🇬🇧



Find out what our 2023 F1 Reserve Driver got up to during a busy 24-hour visit to the MTC. 👇