Palou: "Ya hemos asomado la cabeza por aquí"

"Ha sido una locura, este coche es muy rápido y esto es otra Liga", ha resumido Álex tras su debut en la F1 de Austin "Parece que se siente con confianza con el coche, lo que es muy positivo", ha valorado el director de McLaren, Andreas Seidl

Una sonrisa de 'oreja a oreja' delataba a Álex Palou al bajarse del McLaren al final de la primera sesión libre del Gran Premio de Estados Unidos. Su estreno en F1 se ha saldado con una 17ª posición y sin ningún tipo de incidente. Y su crono hubiera podido ser mejor de haber tenido la oportunidad de montar neumáticos blandos, como el resto de pilotos, pero su equipo ha decidido dejarle solo un juego de medios y reservar otro para el titular Daniel Ricciardo. "Ha sido una locura", repetía emocionado el piloto barcelonés, después de experimentar por primera vez las sensaciones del MCL36 en el circuito de Austin.

“Estoy súper feliz. Para mí era un sueño pilotar un F1 y poder hacerlo en un entrenamiento oficial y aquí, en el Estados Unidos, ha sido increíble. Se he hecho demasiado corto, ojalá hubiera tenido más tiempo", ha dicho Palou ante las cámaras al final de la sesión.

"Al principio hemos hecho todo lo que necesitaba el equipo y luego ya ha sido tiempo para mí, para que estuviera más cómodo. El programa no era ir a por vueltas rápidas. Ya había tenido la suerte de probar el coche de 2021 antes (en Montmeló y el Red Bull Ring de Austria) y eso ya me dio las sensaciones. El coche es muy rápido pero aquí tienes el tráfico, no quieres molestar a otros pilotos y no puedes meterme en problemas con el coche de Daniel… el circuito es impresionante para un F1, especialmente el primer sector. Ha sido precioso pilotar en Austin”, ha resumido Álex, entusiasmado.

Le han preguntado al campeón de la IndyCar si le gustaría verse más veces sobre un F1 y no ha dudado: "Obviamente, a quién no. De momento, ya hemos asomado la cabeza por aquí", ha dicho Palou, que considera que respecto a la serie americana en la que compite habitualmente, "esto es otra Liga".

Según el director de McLaren, Andreas Seidl, Palou ha superado el examen con nota. "Ha hecho un buen trabajo , estoy bastante contento con cómo lo ha afrontado. El objetivo hoy no era mostrarnos los mejores tiempos, sino reunir la máxima información posible para el fin de semana de carrera y probar diferentes opciones de set-up. Parece que se siente con confianza con el coche, lo que es muy positivo".