Oficial: Williams deja a fuera a Sargeant y le da su chasis a Albon en Australia

Williams ha confirmado que, tras una primera investigación, no podrá reparar a tiempo el monoplaza que ha destrozado Alex Albon durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Al no tener un tercer chasis de recambio, el equipo no tenía más remedio que alinear un solo monoplaza el resto del fin de semana y la solución a la que han llegado ha sido dejar fuera a Logan Sargeant y darle su chasis a Albon, a pesar de ser el causante del accidente.

"Tras el accidente de Alex Albon durante la FP1 del Gran Premio de Australia, Williams Racing confirma que, debido a los importantes daños sufridos, se ve obligado a retirar el chasis para el resto del gran premio. Este chasis será enviado a la sede del equipo en Grove para su reparación. Debido al hecho de que un tercer chasis no está disponible, el equipo puede confirmar que ha tomado la decisión de que Alex compita por el resto del fin de semana con el chasis que Logan Sargeant usó en la FP1 y FP2", dice el comunicado de Williams.

El director de la escudería británica, James Vowles señala que "estamos decepcionados de que los daños sufridos por el chasis nos hayan obligado a retirarlo del fin de semana. Es inaceptable en la Fórmula 1 actual no tener un chasis de repuesto, pero es un reflejo de lo atrasados que estábamos en el período invernal y una ilustración de por qué tenemos que pasar por un cambio significativo con el fin de ponernos en una mejor posición para el futuro".

"Como resultado, hemos tenido que tomar algunas decisiones muy difíciles esta tarde. Aunque Logan no debería sufrir por un error que no cometió, cada carrera cuenta cuando la parrilla está más apretada que nunca, así que hemos tomado la decisión basándonos en nuestro mejor potencial para sumar puntos este fin de semana. Logan es un jugador de equipo y agradecemos su comprensión", aseguró el máximo responsable del equipo de Grove.