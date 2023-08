OFICIAL: Hamilton y Russell renuevan con Mercedes hasta 2025

"Nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a lograr más juntos y no pararemos hasta lograrlo", proclama el heptacampeón, de 38 años Mercedes prorroga a su tandem británico, ya que también ha extendido el contrato de Russell: "Tenemos la alineación más fuerte de la parrilla", celebra Toto Wolff

Se acabó la intriga. Mercedes ha hecho oficial este jueves la renovación del contrato de Lewis Hamilton por dos temporadas, hasta 2025 y también la de su actual compañero George Russell, con el que seguirá formando tandem. El piloto con más poles (104) y victorias (103) de la historia de la Fórmula 1 está convencido de que aún podrá tener otra oportunidad para desempatar con Michael Schumacher y lograr el que sería su octavo título mundial.

"Soñamos cada día con ser los mejores y durante una década lo hemos conseguido. Nunca hemos tenido tanto hambre para volver a ganar como ahora, hemos aprendido de los éxitos y también de los pasos atrás. Seguimos buscando nuestros sueños y seguiremos luchando, volveremos a ganar", afirma Lewis en el comunicado oficial.

Hamilton finalizaba contrato con el equipo de Brackley al término de la presente temporada 2023 y aunque ambas partes habían mostrado su interés por renovar, el anuncio se ha hecho esperar. El heptacampeón británico, de 38 años, quería firmar el que puede ser su último contrato en las mejores condiciones posibles y a dos años vista, hasta los 40.

“Estar en la cima no sucede de la noche a la mañana ni en un corto período de tiempo, requiere compromiso, trabajo duro y dedicación y ha sido un honor ganarnos un lugar en los libros de historia con este increíble equipo. Estoy agradecido al equipo por apoyarme dentro y fuera de la pista. Nunca hemos tenido más hambre de ganar. Hemos aprendido de cada éxito pero también de cada revés. Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sin importar el desafío. Nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a lograr más juntos y no pararemos hasta lograrlo", ha añadido Hamilton.

Russell, de 25 años, es el piloto de futuro que necesita Mercedes: "He crecido con este equipo desde que me uní como parte del programa Junior en 2017. Es mi hogar y es fantástico extender nuestra relación especial hasta 2025", señala el de Norfolk. "Después de subir al asiento de carrera de Mercedes el año pasado, quería recompensar la confianza y la creencia que Toto y el resto del equipo depositaron en mí. Conseguir mi primera pole position y ganar una carrera el año pasado fue una sensación inolvidable. Pero lo más importante es que ha sido fantástico trabajar con todos en Brackley y Brixworth para progresar con nuestro coche e impulsar nuestro desarrollo. Su lealtad, visión y trabajo duro son inspiradores. Hemos dado algunos pasos importantes en los últimos 18 meses y nos estamos fortaleciendo como equipo. Estoy emocionado de poder ayudar a seguir aprovechando ese impulso a medida que avanzamos hacia 2024 y 2025 mientras continuamos enfocándonos en regresar adelante".

Por su parte, el jefe del equipo Toto Wolff celebra que "Mercedes se asegura así mantener la alineación más fuerte de la parrilla. Los dos pilotos juegan un papel crucial en el equipo para progresar. Nuestra unión con Lewis es una de las más exitosas de la historia del deporte. Siempre es una formalidad continuar”.