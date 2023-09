El mejor piloto de la historia, según Bernie Ecclestone

"Max Verstappen ya es el mejor piloto de todos los tiempos, el más brillante en términos de sacar el máximo partido al monoplaza", opina el anterior patrón de la F1 Bernie se muestra muy crítico con el rumbo actual del 'gran circo' y la gestión de Liberty: "Netflix les tiene atrapados", alerta ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Bernie Ecclestone nunca deja indiferente con sus opiniones. El que durante muchos años fuera patrón de la Fórmula 1, ha visto pasar por el 'gran circo' a los pilotos más talentosos de la categoría reina, auténticas leyendas como Alain Prost, Ayrton Senna o Michael Schumacher y en sus últimos años al frente del paddock también vió brillar a Lewis Hamilton camino de sus siete coronas mundiales. Sin embargo, desde su perspectiva actual, el mejor de todos los tiempos es Max Verstappen.

Con dos títulos mundiales consecutivos y un tercero podría llegar la próxima semana en el Gran Premio de Qatar, Verstappen es "el mejor piloto de la historia" de la Fórmula 1 según afirma Ecclestone en declaraciones al 'Daily Mail': "Max ya es el mejor piloto de todos los tiempos, eso es seguro. Solía decir Alain Prost, pero ahora creo que es Max...", asegura el magnate británico, en plena forma y lucidez a sus 92 años.

Una opinión que argumenta: "Max es el mejor, el piloto más brillante en términos de sacar el máximo partido al monoplaza. En mi lista de preferencias Max está por delante de Lewis. Ambos son muy diferentes. Si Lewis termina de competir, podría ir a un mundo nuevo, el entretenimiento, el espectáculo, la moda..., pero no puedo imaginar eso con Max. Él es uno de los nuestros", apunta.

"En la Fórmula 1 no hay nadie como Lewis, era diferente de los demás pilotos incluso al comienzo de su carrera. Se quedó un poco por debajo en la escuela, lo que también es una diferencia, Lewis era distinto, y su padre lo apoyaba. Si estás por detrás en el colegio o eres diferente en algún otro sentido, tienes que protegerte un poco, quizá debas ser un luchador, y eso se puede ver en el mundo empresarial en general", detalla el británico, que considera que el hecho de que Verstappen creciera guiado por su padre Jos, también piloto y que llegó a ser compañero de equipo de Michael Schumacher, le ha permitido centrarse exclusivamente en su carrera en la Fórmula 1.

Ecclestone también menciona a los dos pilotos jóvenes que más le gustan: "George Russell me encanta. Es sumamente talentoso. Y si yo fuera el dueño de un equipo, creo que me haría cargo del chico australiano (Oscar Piastri, de McLaren). Es muy bueno. Pero Max es el mejor que he visto en mi vida", insiste.

Carlos Sainz sacó el hacha para adelantar a Russell 🪓 pic.twitter.com/d3GLcjm92K — DAZN España (@DAZN_ES) 25 de septiembre de 2023

Palo a la nueva F1

Por último, también se muestra crítico tanco con el calendario actual como con el rumbo que ha tomado la Fórmula 1 desde que dejó su cargo y el campeonato pasó a estar gestionado por Liberty Media: "Mi opinión es que 18 carreras son más que suficientes. En mi época programamos 20 y muchas veces pensé que era demasiado. Porque hay que pensar en los equipos. Dentro de poco tendrán que emplear el doble de personal. Con 22 ó 23 carreras habrá demasiados divorcios", señala.

"Veo cada entrenamiento libre y cada carrera y pienso: "Dios mío, ¿estamos tratando de mostrar la F1 o estamos tratando de mostrar otras cosas?. Netflix les tiene atrapados. Netflix está en el negocio del entretenimiento y estará aquí mientras les convenga. No son como nuestros antiguos apoyos que han estado con nosotros desde siempre", sentencia Bernie.