McLaren 'desmonta' los rumores sobre Palou

"Álex es nuestro piloto reserva y se unirá a McLaren a finales de año para las carreras de Fórmula 1 que quedan" anuncia Zak Brown cortando los rumores que le sitúan en Alpha Tauri El jefe de McLaren se deshace en elogios hacia su piloto reserva: "Defintivamente Álex es un gran, gran talento. Está siendo impresionante su temporada en la Indycar"

Los grandes resultados que está cosechando Álex Palou en la IndyCar, donde marcha líder destacado con cinco victorias y camino de su segundo título, no han pasado desapercibidos en el paddock de la F1. Tanto, que algunos han vaticinado su inminente salto a la categoría reina este mismo año. Pero si nos atenemos a las palabras de Zak Brown, CEO de McLaren, no hay nada de cierto en los rumores que circulan estos días en Silverstone.

El periodista Joe Saward, contó en su blog de F1 que Palou, que actualmente compagina la IndyCar con el puesto de piloto reserva en McLaren, había recibido una propuesta de Helmut Marko y Red Bull para ocupar la plaza de Nyck De Vries en Alpha Tauri a partir del mes de septiembre de este mismo año, cuando la serie americana concluya su temporada.

Muchos medios se hicieron eco de esta información sin esperar a la habitual rueda de prensa de la FIA con los jefes de equipo los viernes de gran premio. Y una vez tuvo la palabra, el jefe de McLaren Zak Brown les desmintió rotundamente.

"Defintivamente Álex es un gran, gran talento. Está siendo impresionante su temporada en la Indycar. Allí la competencia es feroz", dijo Brawn, que dejó claro que "es nuestro piloto de reserva y se unirá a nosotros a finales de año cuando acabe la Indycar para las carreras restantes de Fórmula 1".

Palou, mientras tanto, espera su oportunidad en la F1: "Ya no tengo 20 años, pero bueno, no pasaría nada si me tuviera que esperar un año, como no pasaría nada si de golpe la opción desapareciera. Siempre he dicho que estoy muy contento en la IndyCar", dice el barcelonés.

Red Bull no está satisfecho con el rendimiento de De Vries en Alpha Tauri y es cierto que planea sustituirle, quizá esta misma temporada, pero tiene en cartera a Liam Lawson, piloto de su cantera y tampoco hay que olvidar que cuentan con Daniel Ricciardo como reserva de lujo en Red Bull. El australiano, de hecho, hará un test tras la carrera de Silverstone para evaluar su posible vuelta a la parrilla.