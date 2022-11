Mari Boya dará el salto a la F3 en 2023

El piloto leridano hará su debut en la pequeña de las dos categorías de soporte de la F1 con su actual equipo, MP Motorsport Era el paso lógico tras dos temporadas en el campeonato de Alpine y su destacada actuación en los test de F3 de septiembre en Jerez

El catalán José María Navalón Boya, que compite como Mari Boya, dará el salto a la Fórmula 3 el próximo año con MP Motorsport, su equipo en la Fórmula Regional Europea by Alpine esta temporada. A sus 18 años, el piloto celebra un importante paso en su carrera deportiva:

"Es una gran sensación saber que este invierno me prepararé para un siguiente paso vital en mi carrera, subiendo a la Fórmula 3 de la FIA con MP Motorsport. Es muy bueno poder hacerlo junto a MP. Habiendo trabajado tan bien con el equipo en 2020 y en los últimos meses, no tuve ninguna duda en firmar con ellos para mi debut en la FIA F3. Tengo muchas ganas de correr frente a todos los equipos de Gran Premio, ¡y no puedo esperar a la primera ronda en Bahréin!", ha comentado Boya.

🚨 Mari Boya joins the grid for 2023!



The Spanish driver will race for @OfficialMPteam in his rookie season 👌#RoadToF1 pic.twitter.com/cdUerVzDDO — Formula 3 (@FIAFormula3) 15 de noviembre de 2022

Tras dos temporadas en el campeonato de Alpine y su destacada actuación en los test de F3 que se desarrollaron en Jerez en septiembre, el piloto leridano tenía claro que debía negociar con su actual equipo para dar el salto a la categoría pequeña de las dos que sirven de antesala a la F1 y como categorías de soporte en algunos grandes premios: "Me sentí muy bien en estos ensayos, como si me adaptara mejor al coche que en el de Fórmula Regional Europea by Alpine y creo que es importante dar el paso adelante", destacó.

Boya saltó del karting al Campeonato de España de Fórmula 4 de 2020, precisamente con MP, y logró el subcampeonato. Saltó a la Fórmula Regional Europea by Alpine con Van Amersfoort Racing en 2021 y logró un podio. En 2022 comenzó la temporada con ART, pero acabó con MP.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Mari a nuestro equipo de Fórmula 3 de la FIA", dijo el director del equipo de MP, Sander Dorsman. "Aunque será nuevo en la FIA F3, es muy conocido para nosotros. En 2020, su primera temporada en monoplazas con nosotros en la F4 española fue realmente sobresaliente. Ya se mostró muy prometedor durante los test de postemporada. Ahora estamos ansiosos por prepararlo para el mejor año posible de novato en la F3".