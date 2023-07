Hamilton, eufórico: "He perdido la voz de tanto gritar en el coche"

Tras conseguir la pole 104 de su carrera y la primera desde Arabia 2021, Lewis Hamilton se ha emocionado: "La he sentido como la primera" "El último año y medio ha sido duro. Y va a seguir siendo difícil a partir de aquí. Pero creo que esto demuestra que vamos por el buen camino" valora

Lewis Hamilton y Mercedes están empezando a remontar su mal inicio de año y su decepcionante curso anterior, en el que después de dominar la era híbrida de la F1, con ocho títulos de constructores, se vieron superados por el cambio de reglamento. El heptacampeón, que ya ha subido al podio en cuatro ocasiones esta temporada (la última hace dos semanas en Silverstone), se ha mostrado muy emocionado tras batir este sábado a Max Verstappen en la batalla por la pole en Hungría, donde se ha asegurado su pole número 104 y la primera desde Arabia 2021, por lo que ha tenido que esperar 33 grandes premios antes de volver a abrir una parrilla de salida.

"Ha sido un año y medio de locos y esta pole me hace muy feliz. He perdido la voz de tanto gritar en el coche. Es increíble, esa sensación. Me siento muy agradecido de estar aquí arriba porque el equipo ha trabajado muy duro. Hemos estado empujando tan duro durante este tiempo para finalmente conseguir una pole, que se siente como la primera vez", ha confesado tras bajarse de su Mercedes.

"No esperaba que hoy fuéramos a luchar por la pole. Así que, cuando entré en la última vuelta, lo di todo. No me quedó nada", ha reconocido Lewis a propósito de su intensa batalla con Verstappen, del que le han separado solo 3 milésimas al final.

El británico ha insistido que "el último año y medio ha sido un reto para cada persona del equipo" y ha advertido que "los tiempos difíciles" continuarán más allá de Hungría: "Es una gran montaña rusa, con muchos altibajos, pero ninguno de nosotros ha perdido la fe. Nos hemos unido todos. Nos centramos en intentar dirigir el coche en esa dirección. Hoy estábamos perdiendo tiempo en la curva cuatro y en la 11 en comparación con los demás, así que arriesgué y esperé a que me mantuviera en pista. Pero ha sido duro. Y va a seguir siendo difícil a partir de aquí. Pero creo que esto demuestra que vamos por el buen camino. Y podemos hacerlo si seguimos empujando".

Igual que su jefe Toto Wolff Hamilton se ha mostrado cauto sobre sus esperanzas de victorias este domingo: "Creo que mañana estudiaremos todo lo que podamos. Llevaremos nuestro mejor juego como equipo. Va a ser difícil luchar contra estos dos tipos, Verstappen y Norris. Lando ha estado haciendo un mega trabajo, ha sido genial ver a McLaren ahí arriba luchando y Max, siempre está ahí arriba, siempre está haciendo lo suyo", ha zanjado.