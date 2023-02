Las largas sesiones de Fernando Alonso para 'domar a la bestia'

El mismo día de la presentación del AMR23 hizo cuatro horas de simulador, la joya de la corona de Aston Martin Los altos cargos de Aston Martin están muy contentos porque "su compromiso es asombroso"

Fernando Alonso, a sus 41 años, está más ilusionado que nunca con el reto que se le presenta este año. Aunque aún no ha empezado la temporada, el piloto asturiano ya se ha convertido en una figura capital para Aston Martin. Se ha involucrado a fondo en el desarrollo de un buen coche que pueda asegurar a la marca continuidad en la élite del automovilismo, y ya se siente parte de esa família británica: "Al principio era Force India, tenían como 350 trabajadores, ahora ya son más de 800 en Aston Martin".

Esta dedicación quedó patente el mismo día en que Aston Martin presentó su monoplaza para este año, el AMR23. Antes del evento de presentación del coche, el piloto ovetense pasó cuatro horas en el simulador, una jornada maratoniana que la mayoría de pilotos de su talla tratan de evitar y delegar en los probadores. Alonso, sin embargo, ha pasado todo el parón invernal casi viviendo en el asiento del simulador ubicado en Silverstone, donde la marca tiene la fábrica; una señal más de su entrega a este proyecto.

El simulador de Aston Martin es la gran joya de la corona de la escudería. Si en algo destaca la marca británica es en el espectacular desarrollo de esa vital herramienta de práctica, probablemente la más conseguida de la parrilla de la Fórmula 1. Imita a la perfección la configuración y las sensaciones de un F1: el asiento, los cinturones, el sistema de frenado, la retroalimentación del volante... Alonso ha invertido todo el invierno en domar a esa bestia.

Los 'jefazos' de Aston Martin: "Estamos muy contentos con su actitud"

Aston Martin necesitaba urgentemente una figura así de involucrada en el desarrollo del coche para poder convertirse en uno de los equipos de referencia de la Fórmula 1. Los 'jefes' de la marca, Fallown, McCullough y Krack, están muy contentos con la entrega del piloto español.

"Desde luego, su compromiso es asombroso", asegura McCullough, muy sorprendido por sus ganas a estas alturas de su carrera profesional: "nos presiona mucho porque quiere hacerlo bien, igual que nosotros. Tiene un hambre que sorprende en este momento de su carrera, es una fuerza para nosotros". Después de veinte temporadas en la élite, Alonso no ha perdido la ilusión.

Dan Fallows, el cabecilla en el desarrolo del AMR23, lo ve prácticamente como un ingeniero más: "Está muy centrado y la forma en que habla es muy eficiente, no desperdicia palabras". Es una persona muy trabajadora y, incluso cuando no contaba con los coches más competitivos, "correr contra él era siempre un fastidio". Sorprende de Alonso su impecable lectura del comportamiento del coche y las estrategias de equipo, no solo de puertas para dentro sino también de puertas para afuera: "Lo escuchas en la radio y está en todo: en su estrategia, la del coche que lleva detrás, la del que lleva delante, en los neumáticos...".

Mike Krack, el jefe del equipo, está también muy contento con el rendimiento del asturiano: "Es una persona muy honesta y transparente, y un piloto de carreras rápido y experimentado". Sin embargo, es también consciente de lo que significa tener a una estrella de ese nivel en su garaje: "Obviamente el coche no es lo que queríamos, pronto habrá algunas conversaciones difíciles, pero tenemos que estar preparados para tenerlas porque no te puedes esconder de Fernando Alonso".

Una bestia competitiva con una actitud y una motivación que da miedo, hasta a los más altos cargos de la escudería. Con este trabajo y esta implicación, quién sabe, quizás sí pueda llegar la 33.