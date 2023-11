F1 hoy | Libres 3 y Clasificación GP de Abu Dabi, en directo: Alonso y Sainz en vivo

Ecuador de estos últimos Libres. Veremos si en Ferrari tratan de hacer una vuelta rápida al final de la sesión. Por el momento, comienzan ya Leclerc y Sainz la tanda larga tras haber utilizado los medios en la primera media hora. Son 15º y 16º.

Halfway through the final practice session of 2023 ✌️



We’ve focused running on the Mediums while the rest of the field are currently on Softs #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/nPvLBvx6YV