Duro mensaje de Ocon a Alpine: "Si pensamos que no podemos, no tiene sentido correr"

El piloto francés ha criticado a su equipo por haberse quedado estancado en este arranque de temporada El galo pone de ejemplo a Aston Martin: "Es posible hacerlo en tres o cuatro meses, si ellos han podido"

Esteban Ocon está enfadado por el pobre rendimiento que ha dado su coche en este arranque de temporada. El galo ha puesto de ejemplo a Aston Martin para criticar a Alpine. "Es posible hacerlo -mejorar las prestaciones- en tres o cuatro meses, si ellos han podido", ha afirmado. Ocon, que acabó a cero en Australia, tras chocar con Pierre Gasly, suma cuatro puntos en el campeonato, por los 45 de Alonso después de tres carreras.

"Tenemos que pensar que es posible, de lo contrario no tiene sentido correr", ha señalado el piloto francés en declaraciones que recoge 'Motorsport.com'. "Si lo piensas, terminamos la temporada en diciembre y cuando reiniciamos fue a finales de febrero o primeros de marzo. Entonces son unos tres o cuatro meses. No sé, si Aston lo podría haber hecho durante la temporada, pero si a ellos les ha llevado tres o cuatro meses, no es el final de la temporada", ahondó en la problemática.

"Aston Martin ha demostrado, y ha sido juego limpio por su parte, que es posible dar un gran paso si encuentras las cosas correctas, por lo que es factible", aseguró optimista Ocon. "He estado en el departamento aerodinámico, he visto los diseños futuros, he visto los conceptos futuros del coche, lo que vamos a aportar y hay algunas ideas realmente interesantes. Es interesante y estoy ansioso por verlos fabricados y montados", zanjó.