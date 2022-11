Ocon, "decepcionado" con Alonso

"No es ningún secreto que me decepcionó ver sus comentarios en Brasil. No había necesidad de algunas de las críticas que ha hecho", dice el francés El ya ex compañero de Fernando saca 'pecho' tras superarle en el campeonato: "Se siente bien haberle vencido, ya que es un piloto muy rápido"

Las polémicas entre Esteban Ocon y Fernando Alonso en el box de Alpine ya son historia y después de dos temporadas con bastante controversia entre ambos, el asturiano ha inaugurado una nueva etapa en Aston Martin, lejos del francés y de un equipo que ha fulminado sus expectativas en muchos grandes premios este año a causa de errores de estrategia y sobre todo, de fallos de fiabilidad que según Alonso "siempre ocurrían en el coche 14".

En 2021, Alonso sumó 7 puntos más que Ocon a final de curso, pero este año las tornas se han invertido y el galo le ha sacado 11 puntos a Fernando, con un global de 166-162 a favor de Ocon, que ahora sacha 'pecho' de su logro: "Se siente bien haber vencido a Alonso, ya que es un piloto muy rápido. Tuve que subir mi nivel tanto como fue posible y es satisfactorio haberle vencido este año", subraya.

Ocon tampoco ha digerido bien las críticas de Alonso, tras su último 'pique' en el GP de Sao Paulo, penúltima cita de la temporada 2022. En la carrera al sprint del sábado en Interlagos ambos se tocaron dos veces y Alonso fue sancionado. "Es una pena que esas cosas pasen siempre con tu compañero. El año pasado lo evité varias veces y este año casi me lleva contra el muro en Jeddah, en Hungría y ahora aquí", recordó Fernando ante la prensa.

"No es ningún secreto que me decepcionó ver sus comentarios después de esa carrera. No había necesidad de algunas de las críticas que ha hecho", ha asegurado Ocon en declaraciones a la web oficial de la Fórmula 1. "Respeto mucho a Alonso. Siempre le respetaré por lo que ha hecho en la pista a lo largo de los años. Es una leyenda del deporte y eso no cambiará, pero me ha decepcionado un poco".

La relación de Ocon y Alonso no siempre fue tan mala como estos últimos meses. La defensa del asturiano ante Hamilton fue clave que el francés lograse su primera y única victoria hasta ahora en la Fórmula 1, en Hungría 2021. Y Esteban correspondió ayudando a Alonso a lograr un podio en Qatar. "Ha sido genial trabajar con Fernando y empujar al equipo a tal nivel. Estoy contento de haber pasado dos años con él, le deseo lo mejor en Aston Martin y espero que podamos pelear de cerca en el futuro", zanja Ocon.

Toque de atención

En Alpine, ante la llegada de Pierre Gasly al box para formar una dupla cien por cien francesa en 2023, intentan que haya más armonía entre sus dos pilotos y ya le han mandado una advertencia a Ocon en este sentido. Otmar Szafnauer, el jefe de equipo, considera que "Esteban es rápido, pero, ¿puede mejorar? Sí, y buscaremos cómo hacerlo. Probablemente necesita tener mejor criterio cuando sus compañeros de equipo están a su lado. No ganas en la primera vuelta, sea compañero de equipo o no. Si eres agresivo contra un rival, ambos abandonan y ambos pierden. Si eres agresivo contra un compañero de equipo y los dos abandonan, ¿adivina quién pierde?".