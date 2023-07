Carlos Sainz explica su eliminación en Q2

"El compuesto medio con el que había que hacer obligatoriamente la Q2 se me lleva atragantado todo el fin de semana”, ha explicado Carlos. “Creo que va a ser una carrera divertida, estamos todos muy muy cerca, intentaremos ir al ataque pero está claro que adelantar no es fácil aquí", advierte

Carlos Sainz había conseguido entrar en Q3 en las últimas 33 sesiones de clasificación de la Fórmula 1 pero este sábado en Hungría ha roto la racha y ha caído eliminado prematuramente en Q2, sin poder pelear por la pole por solo 2 milésimas. El madrileño, que mañana arrancará undécimo en parrilla, ha atribuído su decepcionante resultado al nuevo formato de clasificación que se ha puesto en marcha en el Hungaroring.

“Hoy la parrilla estaba super apretada, sabía desde antes de la qualy que no iba a ser fácil ir pasando las eliminatorias de Q1 y Q2. El compuesto medio con el que había que hacer obligatoriamente la Q2 se me lleva atragantado todo el fin de semana”, ha explicado Carlos.

“No consigo meterlo en temperatura y me cuesta. Sabía que la Q2 iba a ser difícil por eso y al final no hemos pasado por dos milésimas. Hay veces que dos milésimas no hacen la diferencia y otras veces que sí”, ha añadido.

A diferencia de Alonso, Sainz no se ha mostrado tan crítico con el nuevo formato, si bien a él no le ha resultado propicio y también reconoce que desluce las tantas de entrenamientos libres por la estrategia de ahorrar neumáticos: “No me parece mal, lo único que los entrenamientos libres han sido muy aburridos para nosotros poque no tenemos ruedas para probar. El hecho de hacer la qualy con diferentes compuestos ni me va ni me viene, influye más en los entrenamientos, viendo que perdemos un poco el tiempo todos”, ha valorado.

Respecto a sus opciones en la carrera de este domingo, en un circuito como el Hungaroring donde adelantar es complicado, Sainz no da nada por perdido: “Creo que va a ser una carrera divertida, estamos todos muy muy cerca, intentaremos ir al ataque pero está claro que adelantar no es fácil”.