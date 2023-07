Brad Pitt se integra a la perfección en la parrilla de F1

El actor californiano asistió al briefing de pilotos antes de la carrera en Silverstone y desveló los detalles de su película sobre la F1 Pitt , asesorado por Hamilton, rodó algunas escenas con un F2 adaptado por Mercedes para parecerse al máximo a los actuales monoplazas

La parrilla de Fórmula 1 en Silverstone ha contado con una estructura adicional, la número 11. Y no es que la FIA haya acelerado la llegada de Andretti o de cualquier nuevo equipo. Se trata del Team APXGP, una formación ficticia liderada por Brad Pitt y Javier Bardem.

Apple Studios ha iniciado el rodaje de las escenas de acción aprovechando la coyuntura del Gran Premio de Gran Bretaña. Y Pitt se ha metido de lleno en el papel. Asesorado por Lewis Hamilton, socio productor de la película, el actor californiano rodó algunas escenas con un F2 adaptado por Mercedes para parecerse al máximo a los actuales monoplazas , posó con los pilotos reales en la formación de salida e incluso compartió con ellos el habitual briefing que tiene lugar en cada gran premio.

Pitt les desveló los primeros detalles del guion y explicó que interpreta a un piloto de la máxima categoría del automovilismo: "Seré un piloto que corre en los años 90, tiene un accidente horrible, le entra el miedo, desaparece y empieza a competir en otras disciplinas. Pero su amigo, interpretado por Javier Bardem, es dueño de un equipo que es el último de la parrilla, están siempre 21º o 22º, nunca han sumado un punto. Ahora tienen un joven talento, interpretado por Damson Idris, y me llama a mí para ayudarle", comentó la estrella de Hollywood.

"Es increíble estar aquí, formar parte de esto de esta forma, contando un historia. Todo el mundo se ha portado muy bien con nosotros durante el fin de semana, todos los equipos nos han abierto sus puertas, la FIA... su presidente Mohammed ha sido de gran ayuda, la Fórmula 1, Stefano Domenicali... Todo el mundo. Es increíble que podamos hacer esto", añadió Pitt, impresionado por lo que mueve un evento deportivo de estas características.

"Lewis está intentando que respetemos mucho el deporte como es y tengo que decir que no tenía ni idea de cómo era ser piloto, ahora les tengo mucho respecto", subrayó el actor en una entrevista a Sky Sports. "Nunca había pilotado monoplazas, pero si motos, durante los últimos 20 años y eso ha ayudado mucho. Ha sido muy humillante, no sé ni si se puede llamar a eso una vuelta, yo lo llamo mejor una vuelta de calentamiento. He tenido algunas excursiones que no han sido intencionadas al césped", bromeó Pitt sobre su estreno al volante en Silverstone.

"No estaba nervioso. Me han preparado bien. Estaba muy concentrado en crear lo que necesitábamos en estos momentos. Han sido sensacionales, el equipo Carlin nos ha ayudado a estar bien y a entrenar como lo hacen, va a ser todo lo realista que podamos", añadió.

Todos los pilotos emocionados... menos Max

Tras la aparición de Brad Pitt en el briefing de pilotos, algunos, como Pierre Gasly, aprovecharon para hacerse un selfie con el actor y otros, como el presidente de la asociación de pilotos George Russell, confesaron su admiración por el glamour de Hollywood.

"Creo que cuando ves a una superestrella mundial por primera vez, es bastante surrealista. Y sólo cuando estás con esas personas, ya sea Tom Cruise o Brad Pitt, cualquiera de los que hemos tenido la suerte de conocer, te das cuenta de que son personas normales. Brad estuvo bromeando y pasándoselo bien, como uno más del grupo. Estoy impaciente por ver lo que hace y cómo es la película", apuntó Russell.

"Fue sido divertido, Brad es una cara nueva en la F1 y sin duda es bastante inesperado verle en el briefing. Nos hicieron un pequeño resumen de lo que será la película y parece muy emocionante. Es un tipo simpático", reveló Charles Leclerc.

Curiosamente, el que mostró menos interés por todo el 'ruido' generado entorno a Brad Pitt y su película fue Max Verstappen. "Creo que van a utilizar algunas tomas de todo el mundo, en términos de cámaras onboard y esas cosas ¡Esto me trae completamente sin cuidado!", confesó el líder del Mundial.

"Al final, una película siempre se hace para crear un poco de espectáculo. Porque sí, claro, no todo va a ser real. Pero creo está bien. En realidad, no me interesa mucho", añadió Max, que volverá a cruzarse con Pitt en próximos grandes premios. Esto solo acaba de empezar.