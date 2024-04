Aston Martin saca 'pecho': "Tenemos a uno de los mejores pilotos de la historia y un buen coche"

Después de la exhibición protagonizada este sábado por Fernando Alonso en la clasificación del Gran Premio de Japón, en la que el asturiano ha exprimido las mejoras del AMR24 para situarse quinto en parrilla, el jefe del equipo Aston Martin, Mike Krack, ha destacado la actuación del español, en contraste con la decepción de su compañero Lance Stroll, que ha caído eliminado en primera ronda.

"La jornada nos deja un sabor agridulce, porque el objetivo era tener los dos coches en la Q3 y no lo hemos conseguido. Pero con Fernando en la quinta posición es el lado dulce", ha valorado Krack, que de nuevo ha puesto en valor al veterano piloto español.

"Hay que analizar qué podríamos haber hecho mejor, aunque creo que por parte de Fernando no podría haber hecho nada mejor. Después de la primera tanda en la Q3 él ya nos dijo que no podía ir más rápido, y aun así lo hizo. No sé si estaba abierta la radio, si la pudisteis escuchar, pero se mostró muy aliviado de haber podido hacer esa vuelta final en 1:28.6, lo cual es muy fuerte", ha recordado Krack.

"Desde ese punto de vista creo que es lo mejor que podríamos haber conseguido hoy. En un mundo ideal el otro coche podría haber sido sexto, pero es algo que tenemos que entender ahora y trabajar para mañana", ha añadido el técnico luxemburgués.

Aston Martin montó su paquete de mejoras aerodinámicas en el coche de Stroll el viernes desde la FP1, mientras que Alonso solo las ha podido disfrutar en la FP3 del sábado. Krack no ha querido atribuir la diferencia de rendimiento entre ambos a que el canadiense se hubiera adaptado peor a los cambios: "Lo primero que hay que ver es cómo están los coches, si son idénticos, si se comportan de manera parecida, mirar esos datos aerodinámicos. Y luego ver cómo se han calentado los neumáticos, la ventana de tráfico, etc. Todas esas cosas hay que analizarlas y después intentar mejorar para la siguiente vez"

"Ahora mismo así son las cosas, salimos con Lance 16º y habrá que analizar la estrategia y cómo podemos hacer que avance. Obviamente el coche y el piloto no están en la posición donde suelen estar y depende de nosotros entenderlo y hacerlo mejor mañana".

Con vistas a la carrera de este domingo (7:00 h), Krack no descarta nada: "Soy optimista, siempre lo soy. Creo que tenemos uno de los mejores pilotos de la historia en nuestro coche, que es una ventaja. Creo que tenemos buenos neumáticos y un buen coche, así que hay que seguir positivos".