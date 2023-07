Aston Martin ya sabe cuál es la razón de su paso atrás

"hemos identificado los problemas, pero llevar a cabo las modificaciones necesarias llevará un tiempo", ha explicado el jefe del equipo Mike Krack Desde que introdujeron las mejoras de Canadá, el equipo no ha vuelto a poder pelear por las primeras posiciones de la parrilla

Aston Martin empezó el año de forma sorprendente, encadenando seis podios. Pero desde que introdujeron las mejoras de Canadá, el equipo no ha vuelto a poder pelear por las primeras posiciones de la parrilla y están sufriendo, incluso, por entrar en los puntos, no solo en circuitos que sobre el papel les resultaban poco propicios como el Red Bull Ring o Silverstone, sino también en otros más favorables, como el Hungaroring, donde Alonso cosechó su peor resultado del año (9º).

En vísperas del GP de Bélgica, el jefe de Aston Martin Mike Krack asegura que han identificado la causa del paso atrás en rendimiento, pero que hay trabajo por hacer para recuperar la competitividad. “Otros equipos han progresado y han traído prestaciones a su coche que nosotros no hemos alcanzado. Por eso hemos caído atrás y somos más lentos de lo que esperábamos", ha dicho este jueves a su llegada a Spa.

"Creo que son muchas pequeñas cosas. Hemos aprendido mucho en las últimas semanas sobre lo que es bueno y lo que no es tan bueno. Siempre se necesita un tiempo para identificar realmente dónde están tus puntos débiles, y también en comparación con cómo era tu coche antes. Hemos dado buenos pasos en esta dirección. Pero llevar a cabo las modificaciones necesarias llevará un tiempo", ha explicado

Krack no quiere culpar de los males del equipo a la introducción de las nuevos neumáticos de Pirelli, con carcasas más duras, desde Silverstone: “Sería una excusa sencilla. Hay una diferencia pequeña con estas ruedas pero se trajeron por razones de seguridad y son las mismas para todos", dice. “El techo de gasto tampoco es un motivo para no progresar, a estas alturas de la temporada, es extraño. No es nuestro caso. Intentaremos mejorar el coche, comprender las limitaciones y traer evoluciones que las arreglen en las próximas carreras. Es muy difícil mejorar las prestaciones".

Parece que los ingenieros de Aston Martin no han acertado con las últimas evoluciones y han perdido rendimiento en curva lenta, uno de los puntos fuertes del AMR23: “Por cómo hemos desarrollado el coche, cambias una cosa pero todo lo demás se ve afectado. Generas más carga aerodinámica pero de una manera diferente. En algunas situaciones no hemos tomado la decisión correcta. Confiamos en que lo que traigamos nos hará recuperar competitividad en las próximas carreras. En Hungría esperábamos ser algo más competitivos y no lo fuimos, fue el último dato para confirmar que no vamos en la buena dirección”.

En Spa, con previsión de lluvia, Krack señala el coche presentará cambios "en el alerón trasero, con menos carga aerodinámica para aquí o Monza y cambios en el suelo” y añade que "llevaremos algo a cada carrera para corregir paso a paso. Fabricar las piezas lleva tiempo. No puedo decir cuándo estará solucionado el problema porque necesitaremos más datos”, ha zanjado.