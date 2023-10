¡Arden las radios en Mercedes tras el desastroso inicio de Hamilton y Russell!: "Me ha echado mi compañero"

La polémica está servida en Mercedes, encontronazo entre Russell y Hamilton en la pista Y pique en las radios tras el incidente que dejó a Hamilton fuera de la carrera

Lewis Hamilton y George Russell se cruzaron duros mensajes en la radio después de que ambos pilotos de Mercedes colisionaran en la primera curva del Gran Premio de Qatar.

Hamilton realizó un giro inesperado en la primera curva y se comió a su compañero de equipo, lo que resultó en la pérdida de una de las ruedas delanteras de su coche y quedó fuera de carrera. Por su parte, Russell experimentó graves daños en el alerón delantero de su vehículo pero siguió rodando.

Tras el choque, Lewis Hamilton fue preguntado en la radio si se encontraba bien y su respuesta fue clara: "Sí, me ha echado mi propio compañero".

Al instante pudimos escuchar también la radio de Russell que en un primer momento parecía que se estaba disculpando: "Lo siento mucho, chicos, no estaba mirando detrás. Estaba centrado en lo que tenía delante y vino de la nada".

Russell no se puede creer lo que ha ocurrido



"Ni siquiera estaba mirando hacia atrás, estaba centrado en lo de delante y apareció de la nada"#CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/zHVihBhSss — DAZN España (@DAZN_ES) October 8, 2023

A Russell también se le escuchó decir por la radio: "Vamos, ¡qué narices! Dos carreras seguidas, vamos..."

Y luego Russell tras ver en las pantallas del circuito la repetición del incidente añadió: "He visto la repetición, no podía hacer nada, me hicieron un sandwich". Y le respondieron "Sigue con la cabeza en la carrera".