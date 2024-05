La amenaza de Alpine a Ocon: "Habrá consecuencias"

Esteban Ocon volvió a las andadas en el Gran Premio de Mónaco, en el que no pasó de la primera vuelta. El francés salió volando literalmente sobre el coche de su compañero Pierre Gasly, al que trató de adelantar por el interior antes de la entrada al túnel, en otra loca maniobra. ¿El resultado?. Abandono y sanción de 10 segundos, que se traducirá en una penalización de cinco posiciones en parrilla en el próximo GP de Canadá y dos puntos en su Superlicencia. La paciencia de Alpine se está agotando.

Bruno Famin no estaba contento tras la carrera, pese a que Gasly entró en los puntos en Mónaco (10º). Ocon podría tener los días contandos según la prensa de su país. "Es triste que pasen este tipo de incidentes. Es exactamente lo que no queremos ver. Y habrá las debidas consecuencias. Vamos a cortar por lo sano", advirtió el jefe de Alpine.

"Creo que la responsabilidad (de Ocon) está bastante clara. Si estuviéramos luchando por un podio al final de la carrera... y aún así... Pero así, en la primera vuelta, en Portier, sinceramente creo que no era el lugar para lanzar ese ataque, dejando cero espacio para su compañero de equipo", añadió Famin, al que se vio charlando con el piloto reserva Jack Doohan en el paddock del Principado.

También Gasly tuvo duras palabras para su compañero: "Estoy muy decepcionado con Esteban. No debería de suceder por el equipo. Tenemos 200 personas trabajando para nosotros, no podemos permitirnos este tipo de comportamientos. Teníamos instrucciones claras antes de la carrera y no se han respetado. Nunca debes de tomar estos riesgos", apuntó.

"Has de tener cuidado cuando peleas con tu compañero de equipo, pero los errores son consecuencia de empujar al 120% para meterse en los puntos", respondió Ocon, que tras revisar las imágenes del accidente pidió disculpas. "Ha sido mi culpa, el hueco era muy pequeño y pido perdón al equipo por ello".