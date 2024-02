Alpine presenta su nuevo monoplaza de F1 y un futurista Hypercar

Alpine ha dado a conocer su nuevo monoplaza de cara a la temporada 2024, el flamante A524 con el que esperan dar un paso adelante después de concluir sextos en el último Mundial de Constructores 2023. Por segundo año consecutivo el equipo será cien por cien francés, ya que la escudería gala repite tandem de pilotos, con Pierre Gasly y Esteban Ocon. El proyecto de Fórmula 1 ha compartido escenario con el desembarco de Alpine en el Mundial de Resistencia, con su ambicioso Hypercar A424.

Apenas faltan dos semanas para que la Fórmula 1 vuelva a escena en los test de Bahrein y ya son cuatro los equipos que han presentado sus coches, Haas, Stake, Williams y ahora Alpine. La escudería francesa ha revolucionado su staff respecto al pasado año, tras las salidas de su director deportivo (Otmar Szafnauer), jefe de ingeniería (Alan Permane), director técnico (Pat Fry) y director de proyectos de expansión de carreras (Davide Brivio). El equipo busca cambiar su filosofía y elevar su nivel de exigencia bajo la batuta de, Bruno Famin, vicepresidente de Alpine Motorsports, respaldado por Matt Harman y Eric Meignan en la fábrica de Viry-Chatillon.

El A524 mantiene el color azul eléctrico propio de Alpine, pero el negro cobra un gran protagonismo en el chasis. Y desde la llegada de BWT como patrocinador principal, por tercer año consecutivo el coche tendrá también una versión rosa, que aparecerá este año en un total de ocho grandes premios.

"Esta época del año es emocionante ya que es el momento en que vemos lo que el equipo ha creado. He visto dibujos, he estado en el simulador pero, obviamente, todavía no he visto ni probado el coche real, estoy ansioso por hacerlo en el shakedown", ha dicho Ocon, que la pasada temporada concluyó el campeonato en 12º posición, con 4 puntos menos que Gasly.

"Estoy en mucha mejor situación que cuando llegué al equipo hace doce meses", ha advertido Gasly, que undécimo clasificado en 2023 tras su primera temporada en Alpine, donde cubrió la vacante de Fernando Alonso tras la marcha del asturiano a Aston Martin. "Ya me he familiarizado con todas las personas con las que estoy trabajando, conozco todos los procesos y sé cómo sacar lo mejor de quienes me rodean y de mí mismo. Es bueno tener continuidad y construir sobre las bases que creamos el año pasado".

Asalto a Le Mans

En cuanto al WEC, Alpine se estrena en la máxima categoría y en Le Mans con un Hypercard que ha impresionado en los test y que tiene como gran novedad en su tripulación al aleman Mick Schumacher, que comienza su singladura en resistencia y cada vez parece más lejos de poder encontrar acomodo en la parrilla de F1 tras su salida de Haas hace dos años. Probador en Mercedes, el hijo de Michael Schumacher no cuenta para el equipo como futuro relevo de Hamilton.

En el coche #35 se alternarán Charles Milesi, Ferdinand de Habsburgo y Paul-Loup Chatin, mientras que en el #36 Mick Schumacher compartirá volante con Nicolas Lapeirre y Mattthieu Vaxivière.

"Estamos escribiendo las próximas líneas de la historia de Alpine en Resistencia, tenemos que ser humildes, pero ambiciosos a la vez. Hemos dado un enorme paso adelante como equipo y con nuestro coche de la clase Hypercar para la temporada 2024", ha subrayado Philippe Sinault, director del equipo Signatech, que estará a cargo del A424 en la pista. "Es difícil decir si aspiraremos a la victoria este año, pero tenemos hambre de buenos resultados y esperamos brillar rápidamente", ha añadido.

"Ver ambos coches reales aquí, es testimonio del duro trabajo realizado en nuestras fábricas, por miles de empleados con talento, en el Reino Unido y Francia. La siguiente etapa de nuestro viaje es ponerlo todo en marcha, aplicando la excelencia operativa en todas las áreas y desarrollando una mentalidad más dinámica. Esperamos seguir trabajando duro para que el nombre de Alpine sea un éxito", ha celebrado Bruno Famin.