Alonso y el vaso medio lleno: "Soy optimista, el coche va bien"

"En Q1 y Q2 me borraron vueltas y eso me obligó a gastar un juego extra de neumáticos que luego ché en falta en la Q3, así que solo tuve una oportunidad", explica Fernando "No es la situación ideal pero el coche se siente y soy optimista para el resto del fin de semana", asegura el piloto asturiano, que arrancará sèptimo en parrilla el domingo

Fernando Alonso se ha visto penalizado por la estricta aplicación de los límites de pista en la clasificación del GP de Austria, le han anulado dos vueltas en Q1 y Q2 y eso le ha obligado a montar un juego nuevo de blandos para pasar a la Q3. "Luego lo he echado en falta y solo hemos tenido una oportunidad", ha explicado el asturiano, que finalmente ha sido séptimo.

Alonso y Aston Martin han sembrado dudas este viernes en la primera toma de contacto con el asfalto del Red Bull Ring, donde se han visto superados claramente por los dos Ferrari, un McLaren (Norris) y un Mercedes (Hamilton). Fernando arrancará por detrás de su compañero Stroll, que ha sido sexto.

Pero a juzgar por sus palabras, Fernando mantiene la fe en el ritmo del AMR23 y prefiere pensar que lo que queda por delante en Austria será más positivo. "Me he sentido bien tras la clasificación. Siempre es intensa aquí, los tiempos están muy apretados y hay que mirar mucho la tabla durante las tres sesiones. Hay dos o tres décimas entre muchos coches. Hemos perdido una vuelta en Q2 y eso nos ha forzado a montar un juego extra de blandos para progresar", ha comentado.

"En Q1 y Q2 tuvimos una vuelta anulada por eso que me obligó a gastar un juego extra de neumáticos y luego lo eché en falta. Eso significa que hoy teníamos un único intento con neumáticos nuevos en Q3, lo cual no es lo ideal. Sin embargo, sexto y séptimo son buenas posiciones de salida para nosotros. Creo que será interesante y emocionante con el tiempo, si hay opción de lluvia mañana y se corre en seco el domingo. El coche va bien y soy optimista para el resto del fin de semana", ha insistido.

Por su parte, Lance Stroll también ha hecho una valoración optimista: "Estoy contento viendo cómo se ha sentido el AMR23 hoy y estoy contento con mi última vuelta. Creo que he sacado el máximo y los límites de pista estaban muy justo. Me han borrado un par de vueltas, pero ha sido más de lo mismo. Quizá tengamos algunas condiciones más desafiantes para mañana, pero la posición de salida para el domingo es buena", ha reconocido el canadiense.