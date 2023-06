La parrilla de salida del GP de Austria, con Sainz tercero y Alonso, séptimo

Leclerc y Sainz confirman las buenas sensaciones de Ferrari en Canadá y escoltarán al líder Verstappen, que arrancará en pole el domingo Fernando Alonso se ha clasificado séptimo, superado por su compañero Stroll y Aston Martin ha dejado muchas dudas

Max Verstappen liderará la parrilla de salida del Gran Premio de Austria este domingo tras anotarse su sexta pole de la temporada y la cuarta de forma consecutiva. Carlos Sainz lo ha intentado todo hasta el final para tratar de sorprender al líder del Mundial en el Red Bull Ring, pero al final ha tenido que conformarse con la tercera posición y opciones reales al podio en la novena cita del calendario.

Por su parte, Fernando Alonso ha terminado la clasificación en séptima posición, su segunda peor posición en parrilla este año tras el octavo en Barcelona.

Chequered flag on qualifying in Austria. 🏁



Both cars starting in the top 10 for the #AustrianGP. Nice work, team!



Now to take on tomorrow’s #F1Sprint and a chance at some solid points. pic.twitter.com/X4oj7YKXfH