Alonso, segundo en su estreno con Aston Martin en Bahrein

El asturiano ha perdido más de una hora al romperse el fondo plano del AMR23 pero le ha dado la vuelta a la situación para acabar segundo a solo 29 milésimas de Verstappen El campeón de Red Bull se ha dado un 'palizón' con 151 vueltas sin incidencias y Carlos Sainz se ha situado tercero con el Ferrari

Se acabó la espera. Tres meses después, la Fórmula 1 ha vuelto este jueves a la acción en Bahrein con un primer día de pretemporada que se ha ‘torcido’ de entrada para Fernando Alonso y Aston Martin. La aventura no ha comenzado de la mejor manera, aunque el piloto asturiano ha logrado remontar la situación para terminar su tanda con buenas sensaciones y una gran vuelta que le ha situado segundo en la tabla de tiempos, a solo 29 milésimas de Max Verstappen. Perfecto también ha sido el ‘feeling de Carlos Sainz con el nuevo Ferrari. El madrileño ha cerrado su debut en tercera posición, a apenas 4 décimas del campeón de Red Bull, que sigue donde lo dejó en noviembre y se mantiene intratable. Max se ha dado un auténtico ‘palizón’ al volante del nuevo RB19 y ha sido el piloto que más vueltas ha completado hoy, con diferencia, sin sufrir ningún tipo de contratiempo.

Remontada de Alonso

Alonso ha empezado su turno de test (vespertino) con máxima expectación y muchas cámaras frente al box de Aston Martin. El asturiano, que este año disputa su vigésima temporada en la Fórmula 1, se siente en plena forma con vistas al inicio del Mundial, del 3 al 5 de marzo, también en Bahrein. Sin embargo, para que su desafío no termine en frustración, el equipo de Silverstone debe confirmar el paso adelante dado este invierno.

Tras una primera vuelta de instalación, Fernando se ha bajado del coche para que los mecánicos e ingenieros de Aston Martin trabajaran en el coche y se ha quitado el casco para seguir la sesión desde el muro. La demora en volver a salir ha disparado todas las alarmas y poco después se ha filtrado que el equipo había dañado el fondo plano del coche al efectuar un simulacro de pit stop.

Aunque con casi una hora y media de retraso, Alonso ha podido por fin reanudar el test, decidido a exprimir a fondo las casi tres horas de test que le quedaban por delante en su primer día, a la espera de saber los planes de Aston Martin para los test del viernes y el sábado. El equipo aún no ha definido su alineación, ya que lo hará en función de la evolución de Lance Stroll. El nuevo compañero de Fernando, se lesionó en un accidente de bicicleta y tuvo que ser operado de urgencia en Barcelona por el doctor Xavier Mir, con lesiones en ambas manos. Aún no es seguro que el canadiense pueda estar recuperado a tiempo para la primera carrera de la temporada, por lo que de momento Alonso comparte test en Bahrein con el júnior Felipe Drugovich, campeón de la F2, a fin de que el brasileño pueda acumular kilómetros con el coche y esté preparado al máximo por si le toca relevar a Stroll no solo en los test sino en el arranque del Mundial.

La ‘nariz’ del Ferrari

Se decía que Ferrari iba a sorprender en pretemporada por su poderoso motor y una aerodinámica muy extrema. Y por ahora los de Maranello han conseguido acaparar la atención tanto por la eficacia del coche como por una extraña deformación que se detectado en la ‘nariz’ del SF-23. A medida que el SF-23 aceleraba, especialmente al final de la recta principal de Sakhir, el morro del Ferrari era aspirado por el viento, creando una concavidad o 'efecto cuchara'. No se trata de una genialidad sino de un fallo debido a la búsqueda de la máxima ligereza y que obligará a los ingenieros de la Scuderia a endurecer el material utilizado.

Anécdotas al margen, Carlos Sainz ha liderado buena parte de la tanda matinal antes de ser superado por Verstappen y ceder el turno de la tarde a Leclerc, que ha pilotado el Ferrari en condiciones nocturnas, las mismas que se repetirán dentro de una semana en la clasificación y la carrera de Bahrein. El monegasco prácticamente ha ‘calcado’ los tiempos de su compañero y ha despedido el primer día de curso sin estridencias. Ya sabemos que al menos hasta el sábado, tercer y último día de test, los cronos no van a ser significativos y lo más importante a estas alturas es recopilar datos para el desarrollo de los coches y mostrar la máxima fiabilidad. Pero tampoco hay que desmerecer el esperanzador final que ha protagonizado Alonso, que en la última hora del día ha conseguido escalar a la segunda posición, a un suspiro del mejor Verstappen y por delante de Sainz , un balance perfecto para los fans de los pilotos españoles.

Los tiempos (Día 1)

1º M. Verstappen (C3) Red Bull 1'32"837 151

2º F. Alonso (C3) Aston Martin 1'32"866 +00"029 56

3º C. Sainz Ferrari 1'33"253 +00"416 72

4º C. Leclerc (C3) Ferrari 1'33"267 +00"430 53

5º L. Norris (C3) McLaren 1'33"462 +00"625 39

6º L. Hamilton (C3) Mercedes 1'33"508 +00"671 73

7º A. Albon Williams 1'33"671 +00"834 74

8º G. Zhou Alfa Romeo 1'33"723 +00"886 67

9º G. Russell Mercedes 1'34"174 +01"337 69

10º L Sargeant (C3) Williams 1'34"324 +01"487 72

11º N. Hulkenberg Haas 1'34"424 +01"587 51

12º V. Bottas (C3) Alfa Romeo 1'34"558 +01"721 70

13º N. De Vries (C3) AlphaTauri 1'34"559 +01"722 77

14º F. Drugovich Aston Martin 1'34"564 +01"727 40

15º Y. Tsunoda AlphaTauri 1'34"671 +01"834 46

16º P. Gasly Alpine 1'34"822 +01"985 60

17º E. Ocon (C3) Alpine 1'34"871 +02"034 47

18º O. Piastri McLaren 1'34"888 +02"051 52

19º K. Magnussen (C3) Haas 1'35"087 +02"250 48