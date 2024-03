Alonso, realista: "Nos faltan 3 o 4 décimas; toca mejorar"

Después de una sesión de clasificación en la que el propio Fernando Alonso reconoció estar "sorprendido de ser tan competitivo" a una vuelta como para situarse 6º en parrilla, hoy el piloto asturiano ha tenido que conformarse con un noveno puesto en carrera, justo por delante de su compañero Lance Stroll. Un golpe de realidad que recorta las aspiraciones de Aston Martin en este inicio de temporada.

Hoy Alonso no ha tenido ninguna posibilidad de plantar cara a los McLaren, que salían inmediatamente detrás de él, y tampoco ha podido evitar que le cazara Lewis Hamilton, que arrancaba noveno en parrilla con el Mercedes.

En pocas vueltas, Fernando ha caído hasta la novena posición, que era exactamente la situación estimada para el AMR24 en las simulaciones. "Voy a hacer predicciones a partir de ahora, así vamos a poder apostar antes de la carrera", ha bromeó Alonso a los micrófonos de DAZN tras bajarse del coche, intendando poner buena cara a su evidente decepción.

"Ha sido una carrera difícil. La estrategia ya nos decía eso por la mañana, que éramos la quinta fuerza en pista después de los cuatro equipos top. Apuntaba que en condiciones normales lucharíamos por un 9º y un 10º y se ha cumplido", resumía el bicampeón.

"Creo que he quedado a 18 segundos de los McLaren, por delante, y los Sauber con Zhou, estaban a 28 segundos por detrás, así que estábamos en medio minuto de carrera en la que no había nadie. Intentamos una estrategia un poco diferente, que no óptima, parar mucho más tarde que todos por si acaso había una bandera roja, un Safety Car o algo que nos pudiese beneficiar. Tampoco pasó nada en toda la carrera, así que bueno, nos conformamos con ese noveno", ha explicado.

"Una vez que ya ves que no puedes con los de delante, hay que aceptar que faltan esas 3 o 4 décimas de ritmo. La primera carrera del año sirve para confirmar que hay cuatro equipos top, un poco por delante nuestro, como lo eran en Abu Dhabi a final del año pasado. Hemos empezado la temporada un poco como acabamos la anterior, detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull, así que toca mejorar", ha valorado con aire pesimista.

"La vuelta de ayer en clasificación creo que fue un poco excepcional y nos puso en una situación que no era real, tan arriba, y hoy hemos visto la realidad. Nosotros tenemos un plan de trabajo muy nuestro, muy propio, y a final de año haremos cuentas. Veremos durante la temporada si hay circuitos que nos vienen mejor, que nos vienen peor, cuántas evoluciones podemos traer, carreras que llueve, coches de seguridad, estaremos ahí siempre para aprovechar las oportunidades”, ha advertido.