Alonso apunta al podio: "Increíble ser tan competitivos"

Fernando Alonso se ha quedado apenas a una décima y media de haber salido tras Max Verstappen, autor de la primera pole de la temporada en Bahrein. El campeón de Red Bull sigue un peldaño por encima del resto, pero las diferencias entre los demás aspirantes se han reducido y el bicampeón español confía que Aston Martin esté en la batalla este sábado en la carrera que inaugura el Mundial 2024.

"He tenido sensaciones contrarias durante los test respecto a la pretemporada. En los test de la semana pasada el coche era difícil de pilotar, no lo sentíamos nuestro, hacía un poco lo que quería y no estábamos en control de la situación, cambiábamos cosas y no respondía bien a lo que buscábamos", ha revelado el asturiano, sorprendido por las buenas prestaciones del AMR24 en libres y clasificación.

"Ahora está siendo al contrario, cada cambio mínimo que le hacemos, el coche responde como queremos. Ha sido bonito ver el progreso del coche, pero bueno, mañana es la carrera y ya veremos. La verdad es que tenía ganas de ver la primera carrera dónde estábamos, por primera vez en igualdad de pista y con todos lo coches a tope y ha sido una sorpresa increíble ser tan competitivos, increíblemente bien", ha reconocido Alonso.

"No me lo esperaba la verdad, aunque nos faltaban esas decimillas con Red Bull o Ferrari, porque si fuimos rápidos en los libres era por ir fuertes de motor y con poca gasolina. Ha sido sorprendente estar en la misma décima, porque esperábamos ser cuarto o quinto equipo, a seis o siete décimas de ellos, no sé si es casualidad o el circuito, a ver mañana el tema del desgaste, tenemos algunas dudas, ojalá podamos estar en el podio", ha acabado diciendo, con moderado optimismo.