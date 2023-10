Alonso, el más 'entero' tras la carrera infernal de Qatar

Los seguidores de Alonso alucinaron con la buena forma que exhibió tras una carrera dantesca, disputada a 40 grados y con el 80% de humedad La mayoría de pilotos veinteañeros terminaron exhaustos y en el centro médico del circuito muchos fueron atendidos por desmayos y deshidratación ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Con 40º de sensación térmica y 80% de humedad, el Gran Premio de Qatar 2023 pasará a la historia como uno de los más duros y extenuantes en la Fórmula 1. Tras la carrera, en el centro médico del circuito de Losail se vivieron desmayos y episodios de deshidratación y algunos tuvieron serios problemas para salir de su monoplaza. En este contexto, a los seguidores de Fernando Alonso les llamó particularmente la atención un detalle.

Pese a desvelar que sufrió una quemadura en el costado derecho debido a la alta temperatura que alcanzó el asiento del Aston Martin, el piloto asturiano era uno de los más 'enteros' en la zona de entrevistas, a la que llegó sonriente: "¿Cómo estás?", le preguntaron. "Sudao", contestó, entre risas.

No deja de ser sorprendente que Alonso, que ya tiene 42 años, puede soportar con menos fatiga una carrera que incluso para él, tras 20 años en la Fórmula 1, fue "una de las más duras que he vivido". El trío del podio, integrado por pilotos mucho más jóvenes (Verstappen, 26, Piastri, 22 y Norris, 23), protagonizó una inusual imagen antes de la ceremonia de premiación, con los dos primeros tendidos en el suelo, totalmente destruidos por el esfuerzo físico.

El compañero de Fernando, Lance Stroll, de 24 años, pasó directamente de su monoplaza a la ambulancia por el enorme desgaste que sufrió. Logan Sargeant, de 22 años, tuvo que pedir permiso a su equipo para retirarse en la vuelta 41 de las 57 de carrera porque se sentía tan mal que no podía seguir pilotando sin poner en riesgo su integridad y la de los demás participantes. Y Esteban Ocon reveló que llegó a vomitar en dos ocasiones dentro del coche a partir de la vuelta 15.

Respecto a la quemadura que sufrió, Alonso explicó que "una vez hice un test aquí con Nasser (Al -Attiyah) en agosto, fue parecido a lo de hoy. En Qatar siempre en esta época del año el calor es bastante extremo. En nuestro caso, creo que tanto Lance como yo tuvimos problemas con la temperatura en la parte derecha de nuestro asiento, me quemé en las primeras 15 vueltas, así que incluso pregunté por radio si me podían echar un poco de agua o algo en la parada en boxes, algo que aparentemente no está permitido. Así que sí, fue bastante extremo", afirmó.

En su opinión, la de ayer es una de las carreras más duras de la F1: "Creo que en Malasia, cuando corríamos en Sepang de día, recuerdo que eran carreras muy extremas. Creo que en Bahrein 2009 hacía como 41 grados, hacía muchísimo calor. Y creo que esta, sin duda, está entre las tres primeras", dijo.