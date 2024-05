El Barça recibe un alud de ofertas por Mika Faye, pero se resiste a vender

El Barça está recibiendo un alud de propuestas por Mika Faye, que se ha convertido ya en el jugador más solicitado en este mercado de verano. El club blaugrana ya tiene encima de la mesa más de ocho ofertas de cesión o compra por el central senegalés y se debe tomar una decisión sobre su futuro. El director deportivo, Deco, habló de su caso con el nuevo entrenador, Hansi Flick, y ambos han consensuado mantener la apuesta por Faye, al que se le prometió dorsal de primer equipo. Hará la pretemporada y se tomará la decisión final, pero el Barça se resiste a venderle a pesar de que podrían sacar mucho rédito económico.

Faye ha explotado en el filial blaugrana y tanto él como el entorno tienen claro que su ciclo en el Barça Atlètic ha acabado. Ya ha debutado con la selección absoluta de Senegal y tiene muchísimas ofertas de Primera División por lo que el club tuvo que hablar con él para planificar su carrera deportiva. Deco se reunió hace un mes con sus agentes y quedó claro que el club deseaba retenerle y se contaba con el OK de Xavi aunque había dudas. Y es que la ex técnico del Barça no le había dado demasiado espacio en el primer equipo este curso a pesar de que acabó por llevárselo convocado en este final de temporada.

El Barça tiene overbooking de centrales aunque pocos con perfil zurdo. Y ese espacio debería ser para Mika Faye, quien también podría ayudar en el lateral zurdo por su velocidad. En el club blaugrana están convencidos de que tiene un futuro bestial por su capacidad de mejora y su físico y tienen claro que este activo debe seguir controlado por el Barça. Es por ello que intentarán mantener la promesa de incluirle en la primera plantilla y darle minutos para seguir creciendo porque esa es la filosofía que desea activar la dirección deportiva.

El club blaugrana firmó a Mika Faye este verano por algo más de dos millones de euros y firmó por cuatro temporadas con una cláusula de 400 millones de euros. Fue una clara apuesta del área deportiva que ha acabado saliendo bien ya que las propuestas que están llegando a las oficinas, en algunos de los casos, superan los 12 millones de euros por el futbolista. Si al finalizar la pretemporada su futuro en el club se complica, el Barça solo está dispuesto a venderle con opción de recompra para mantenerle controlado. Sería un caso similar al de Chadi Riad, que se fue al Betis y el Barça ha acabado haciendo un doble negocio con su venta al Crystal Palace este verano.

Faye ha sido un fijo en las alineaciones de Rafa Márquez y el técnico mexicano es uno de los tres jugadores que ha apuntado claramente como jugadores futuros del primer equipo a corto plazo. También están Casadó y Marc Bernal como grandes proyectos que se están construyendo en el filial. Las propuestas de Faye han llegado desde Alemania, Francia, pero también de la Liga española, dónde dos equipos en concreto iban pujando fuerte para quedarse con el central africano. Por ahora sigue y Flick le quiere ver en directo.