La 'alineación' del primer día de test de F1: qué pilotos y escuderías rodarán en Baréin

Carlos Sainz estará a los mandos del Ferrari por la mañana, Alonso del Aston Martin por la tarde Arranca en Baréin la pretemporada más corta para la temporada más larga

El circuito de Sakhir, sede habitual del Gran Premio de Baréin, acoge a partir de este jueves y hasta el sábado los test de preparación para el Mundial de Fórmula Uno, en la que será la pretemporada más corta para la temporada más larga de la historia de la categoría reina.

El Mundial, que arrancará la próxima semana -también en el circuito de las afueras de Manama, la capital del reino arábigo-, constará, por primera vez en los 74 de historia de la F1, de un total de 23 carreras. Y los 10 equipos participantes en un campeonato en el que el neerlandés Max Verstappen y su escudería, Red Bull, defienden títulos dispondrán únicamente de tres jornadas para perfilar su puesta a punto.

La decisión de reducir a tres el número de jornadas de pruebas -que no gusta a la gran mayoría pero responde a la política de reducción de gastos-, perjudicará más, sobre el papel, a los debutantes: el neerlandés Nyck De Vries (Alpha Tauri) y el estadounidense Logan Sargeant (Williams); pero también a los que más necesidad tienen de adaptarse a un nuevo coche y a un nuevo motor, entre ellos el español Fernando Alonso, nuevo piloto de Aston Martin.

Your running order for #F1Testing in Bahrain! 👇#F1 pic.twitter.com/sWFblF4VLE