Sainz no se fía de Loeb: "Hay que seguir a tope"

Carlos Sainz y Lucas Cruz (Audi RS Q e-tron) afrontan la recta final del Dakar 2024 como sólidos líderes de la carrera. En la etapa de hoy, con una larga especial de 417 kilómetros, los pilotos de Audi han realizado una excepcional labor de equipo. Sainz, Peterhansel y Ekströn han rodado juntos para hacer frente a un Sébastien Loeb en modo ataque, que ha acabado ganando la etapa con el Hunter de BRX, pero solo ha podido recortar cuatro minutos, lo que le deja a 20'30" de Sainz en la general.

Quedan tres días para el final del Dakar 2024 y Carlos Sainz y Sébastien Loeb se jugarán la victoria en los poco más de 1.000 kilómetros que restan hasta Yanbu. "La etapa ha sido muy estresante porque hemos encontrado una etapa donde había rocas enormes, muchas zonas de trial en la que desaparecía el camino y luego había que caer en el sitio adecuado. Quitando un par de sitios en los que hemos dudado, hemos hecho un excelente trabajo", ha explicado Carlos.

"Estamos contentos de haber terminado sin grandes problemas una de las etapas difíciles del rally. Esta tenía una primera parte de arena y en la segunda hemos ido por unas rocas inmensas, haciendo muchas veces trial y era difícil de encontrar la pista. Pero Lucas ha hecho un buen trabajo y ya queda un día menos de carrera", ha añadido el piloto madrileño, valorando el trabajo de Lucas Cruz en la navegación.

"Hemos perdido cuatro minutos, pero para ir abriendo en la segunda parte estamos bastante contentos y, sobre todo, satisfechos de estar otro día más aquí sin problemas. Mañana nos toca arrancar segundos y trataremos de ir lo más rápido posible, no debería ser una etapa de grandes pinchazos", pronostica el líder, que advierte del peligro que entraña un rival como Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies (WRC) y subcampeón del Dakar en las dos últimas ediciones.

"La estrategia no va a cambiar porque Sébastien está empujando muchísimo, va a tope y nosotros también, lógicamente, porque si no nos come el terreno. Quedan tres etapas en las que no hay que bajar la guardia, hay que seguir igual".