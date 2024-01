La rabia de Al-Attiyah: "Todos los problemas son para mí, no para el otro coche"

Acostumbrado a no fallar y a librarse de todas las trampas que esconde el Dakar, el campeón de las dos últimas ediciones, Nasser Al-Attiyah, está vivendo una auténtica pesadilla este año en Arabia. Dejó Toyota para iniciar una nueva aventura con el Hunter de Prodrive y preparar el proyecto de Dacia en 2025. Pero mientras que su nuevo compañero Sébastien Loeb marcha segundo en la general, persiguiendo al líder Carlos Sainz, y ya suma cuatro victorias de etapa, el qatarí está fuera de carrera. Ayer, durante la octava etapa, rompió motor, aunque en la primera semana de rally ya había perdido toda opción al Touareg, tras encadenar multiples averías. Hoy se ha reenganchado y su coche ha vuelto a fallar.

Su 'sonado' pronóstico sobre los Audi -"les doy tres días y todos a casa", dijo antes de que arrancase el Dakar-, ha puesto en evidencia a un Al-Attiyah que el lunes, tras llegar al vivac remolcado por las asistencias, no quiso hablar con los medios que siguen a la caravana del Dakar y solo hizo declaraciones a la web oficial de la organización y al diario L'Equipe, propiedad de ASO. Y no fueron palabras vacías. Nasser estalló y sugirió una conspiración en su contra.

El qatarí lamentó la rotura del propulsor, el último de una larga lista de fallos de fiabilidad que ha sufrido estos días: "De repente el coche hizo un ruido enorme y se paró. Desde el principio del rally hemos tenido problemas, cada día. Voy a tener una reunión con el equipo porque no entiendo lo que está pasando. Soy piloto oficial, soy el campeón y me pasan cosas que no sé por qué suceden. Todos los problemas los tengo yo y no el otro coche, no lo entiendo”, lanzó Al-Attiyah, que sigue adelante en el Dakar, aunque ya sin puntuar para la clasificación.

Este martes, después de tomar la salida en la novena etapa, ha visto como el Hunter le volvía a dejar 'tirado' por segundo día consecutivo. "Poco después de tomar la salida, Nasser Al Attiyah da marcha atrás y regresa a la carretera debido a un problema mecánico. Al abandonar la etapa, solo le queda un 'comodín' para salir de nuevo mañana en busca de puntos para el Mundial W2RC", explicaba la organización en un comunicado durante el desarrollo de la Etapa 9.