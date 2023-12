La última y controvertida medida en el Dakar... ¡sin banderas en los vehículos!

Una de las novedades de la próxima edición del Dakar es la ausencia de banderas nacionales en los vehículos de competición La medida responde al conflicto armado entre Gaza e Israel, a escasos 300 kilómetros de la frontera de Arabia Saudí

Las semanas previas al arranque del Dakar 2024 han venido acompañadas de una sonada polémica. La próxima edición de la competición presenta como novedad la ausencia de banderas nacionales en los vehículos de competición, una medida sin precedentes en los grandes campeonatos.

La decisión, establecida por la FIA, la FIM y la ASO, responde a motivos de seguridad, ya que el Dakar se desarrollará en Arabia Saudí, cuya frontera se encuentra a escasos 300 kilómetros del conflicto armado entre Gaza e Israel.

David Castera, director de la prueba, confirmó a MARCA que la decisión responde a este conflicto abierto. "Es una medida de seguridad adicional, porque en los tiempos que corren es mejor prevenir no explicitando las nacionalidades".

El citado medio preguntó a Laia Sanz, Joan Barreda y Nani Roma acerca de su opinión sobre esta medida. Todos ellos coinciden en que la entienden, aunque a su vez despierta ciertas preocupaciones sobre la seguridad de la carrera.

Laia Sanz se mostró comprensiva con la medida. "Yo no le doy mucha importancia, nosotros lo que tenemos que hacer es dar gas, pero todo el mundo sabe de dónde somos cada uno..." dejaba en el aire la piloto de Astara, antes de añadir que "igual más importante que la bandera es que figure el grupo sanguíneo, por si tienes un accidente y te tienen que ayudar".

El discurso de Joan Barreda siguió la misma línea, dando prioridad absoluta a la seguridad. "Es una situación que no me gusta. Es obvio que hay una guerra justo allí y estamos yendo a competir al lado. Está claro que todo este tipo de eventos son una tentación para..."

Por último, Nani Roma no ocultó su sorpresa, aunque entendió la decisión. "No lo sabía... y me sorprende, aunque entiendo el motivo. Estamos en un mundo muy extraño, donde hay gente que depende de donde vengas te puede tratar de forma distinta. Por lo tanto, es un tema de seguridad, y me parece bien".