Honda presenta la 'bestia' con la que un español quiere asombrar en el Dakar

Nueva moto para un equipo Honda HRC Rally que ha hecho oficial sus novedades para recuperar el trono del rally El equipo Monster Energy Honda en motos estará formado por seis pilotos, entre ellos el español Tosha Schareina

Los equipos van afilando sus armas de cara a la edición 2024 del Rally Dakar, y Honda es siempre foco de atención partiendo entre los grandes favoritos.

Así, la firma nipona ha presentado el equipo Monster Energy Honda para el Dakar 2024, que estará formado por seis pilotos, entre ellos el español Tosha Schareina, una de las sensaciones de la temporada 2023.

Según informa 'Marca', a Ricky Brabec (ganador del Dakar 2020), Adrien Van Beveren, Pablo Quintanilla y Nacho Cornejo se unen ahora el americano Skyler Howes, procedente de la firma Husqvarna, y el español Tosha Schareina.

Así, el el equipo que habitualmente componían cuatro pilotos -con Barreda el año pasado como quinto elemento efectivo- se refuerza con dos miembros más en busca de recuperar una corona que ahora defiende un excorredor de Honda, el argentino Kevin Benavides, enrolado ahora en KTM.

Schareina tomará el relevo de Joan Barreda, que cambia Honda por Hero después una década, y disputará este año su tercer Dakar, aunque el primero con una moto con opciones de aspirar a todo.

