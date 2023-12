¿Cuándo empieza el Dakar 2024?

Llega la quinta edición del Rally Dakar que se disputa en territorio saudí Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Joan Barreda o los hermanos Benavides, entre los favoritos

El Dakar 2024 ya calienta motores para una nueva edición y, como en los cuatro años anteriores, se celebrará en Arabia Saudita, país situado en el suroeste de Asia.

Las fechas en las que se disputará la edición 46 del Rally Dakar son entre los días 5 de enero y 19 del mismo mes. En total, la prueba constará de un prólogo y 12 etapas.

El Rally Dakar es considerado uno de los desafíos más duros del mundo, ya que los participantes tienen que enfrentarse a condiciones extremas, incluyendo calor sofocante, arena movediza y distancias largas. Los participantes competirán en una variedad de categorías, incluyendo motos, coches y camiones.

👇 The official route of Dakar 2024!

🚩 AlUla - Yanbu 🏁

📏 7,891 km (4,727 km of SS)



➡️ #Dakar2024 #DakarInSaudi pic.twitter.com/HKXnFp6Dt2