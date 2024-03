'Tata' Martino: "Messi tiene una sobrecarga en el posterior derecho"

El argentino Gerardo 'Tata' Martino aseguró este miércoles que Lionel Messi sufre una "sobrecarga en el posterior derecho" y que le sustituyó del partido ganado por 3-1 al Nashville en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf para no correr riesgos.

"Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido", afirmó Martino en la rueda de prensa posterior al partido del Chase Stadium.

Leo Messi y el uruguayo Luis Suárez anotaron un gol y dieron una asistencia cada uno en la victoria por 3-1 del Inter Miami contra el Nashville que dio a los hombres de Martino el billete para los cuartos de final de la 'ConcaChampions', en los que se enfrentarán a uno entre Monterrey y Cincinnati.

El 'Tata' informó de que no sabe el alcance de esta lesión de Messi, pero espera que el argentino esté de baja contra el DC United.

"No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir de cara a lo que viene. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo él evoluciona", afirmó.

"No se trata de remplazar a un futbolista, se trata de remplazar al mejor futbolista de todos", agregó posteriormente.

Messi debería concentrarse con la selección argentina en la próxima fecha FIFA, después del fin de semana de la MLS.

"Monterrey, Tigres y América son los más poderoros de México y los que habitualmente ganan las ligas y nosotros a los dos equipos de Monterrey los tenemos en nuestra llave. Monterrey tiene jugadores nacionales y jugadores internacionales muy buenos. Analizaremos el rival que nos toque", dijo Martino sobre su próximo rival.

"Tenemos que tener en cuenta si nosotros vamos a terminar en Monterrey o terminaremos aquí en casa. Ahora no hay espacio para pensar en el futuro rival de ConcaChampions, pero tenemos que jugar en dos días", agregó, al referirse al cruce con DC United.

Martino dedicó unos sentidos elogios al argentino Federico Redondo y al español Sergio Busquets que, consideró, parece que llevan muchos años jugando juntos pese a que solo lleven pocos encuentros con el club rosado.