¡Posible reunión entre el Tata Martino y Leo Messi en Miami!

La franquicia de David Beckham ha despedido a Phil Neville por los malos resultados El Inter de Miami, que ya ha hecho una oferta al '10', piensa en el técnico argentino para su banquillo

El Inter de Miami podría tener más acento argentino que nunca. Tras confirmar el adiós de su hasta ahora técnico Phil Neville, la franquicia de David Beckham habría puesto sus ojos en el Tata Martino para tomar las riendas del equipo.

Las informaciones que llegan desde Estados Unidos apuntan que la franquicia de Florida habría dado el paso de despedir al técnico inglés con la intención de ir a por Martino como un gesto de buena voluntad a Leo Messi, que como ya os hemos contado en SPORT ha recibido una oferta del Inter de cuatro temporadas a razón de 50 millones por año.

Club has parted ways with Phil Neville



The team has also announced that it has parted ways with Assistant Coach Jason Kreis. Inter Miami CF Assistant Coach Javier Morales will assume the role as Interim Head Coach effective immediately, while Assistant Coach Darren Powell