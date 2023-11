Roman Burki, de descarte del Dortmund a leyenda en la MLS

El suizo se marchó de la Bundesliga en 2022 por pérdida de confianza por parte de Marco Rose Burki ha ganado esta temporada el premio al mejor portero del año 2023 de la MLS

Si hay un jugador que ha aprovechado esta temporada de la MLS para resurgir y volver a su mejor nivel es Roman Burki. El cancerbero de 32 años de Saint Louis City ha brillado en la primera temporada de la historia del club, y le ha servido para ganar el premio al mejor portero del año 2023 en la Major League Soccer.

Su equipo acabó primero de la Conferencia Oeste en la temporada regular, y un infortuno cruce con el Sporting KC en playoffs, en el derbi del Midwest, les eliminó de la postemporada. Pero Burki, el primer capitán de la franquicia, ha estado sobresaliente y gran parte del éxito del éxito se debe a sus buenas actuaciones.

Burki creyó de forma ciega en el proyecto de Saint Louis, de la mano del director deportivo alemán Lutz Pfannenstiel, que lo creó de cero. Formado en equipos nacionales como Young Boys, Grasshoppers, Thun, FC y Schaffhausen, salió del país camino a Freiburg, y en Dortmund encontró el éxito defendiendo la camiseta del Borussia. Fue en 2022 que recibió la llamada de los Estados Unidos, después que el equipo amarinegro le informara que no contaban con él para la nueva temporada, relegado a tercer portero tras la llegada de Gregor Kobel y Marwin Hitz bajo la nueva batuta de Marco Rose.

“Me decepcionó porque los responsables me dieron un nuevo contrato un año antes y me dijeron que contaban conmigo. Después me sorprendió cuando Edin Terzic y Sebastian Kehl me dijeron que ya no entraba en sus planes”, decía el portero tras su salida a una entrevista son BILD. “No podría estar tan feliz por la victoria en Berlín (contra el RB Leipzig en la final de la Copa DFB) y no pude celebrarla como me hubiera gustado. Antes del partido recibí mensajes de los dirigentes del BVB diciéndome lo bueno que era. Eso no me pareció correcto, porque poco tiempo antes me habían dicho que ya no me necesitaban”.

Esta temporada, Burki ha cosechado varios récords, como ser el portero con menor cantidad de goles recibidos que haya jugado al menos 30 partidos durante la temporada en expansión de un club en una campaña de 34 partidos, además de ser uno de los tres arqueros en registrar más de 100 atajadas en MLS durante esta temporada (123) y el cuarto porcentaje de paradas más alto entre los arqueros en activo en la MLS que jugaron al menos 20 partidos.

Unas actuaciones que han vuelto a ponerle en el foco en Alemania.

"Su traslado a Estados Unidos tomó por sorpresa a muchos en Alemania, sobre todo porque su primer partido oficial en la MLS fue más de seis meses después de su fichaje. Además, en aquel momento muchos aquí en Alemania desconocían por completo el proyecto en St. Louis, y eso ya ha cambiado. Especialmente gracias a sus convincentes actuaciones", explica a SPORT Alexander Kohne, editor del medio alemán t-online. "Las actuaciones de Bürki causaron revuelo en Alemania".

En este sentido, parece que empezar de cero fue lo que habría convencido al suizo a mudarse al otro lado del Atlántico. "El concepto inusual en St. Louis, con un club construido completamente desde cero, parecía haberlo conquistado. Además, el director deportivo, Lutz Pfannenstiel, estaba decidido a ficharlo y le dejó claro que veía a Bürki como el líder del equipo", añade Kohne.

Finalmente, así ha sido. Burki ya es historia en Saint Louis, como el primer capitán de la historia de la franquicia, y un ídolo en la ciudad de Missouri. Pese a la pronta eliminación en las eliminatorias de playoffs, en Saint Louis hay un proyecto, y la portería está bien cubierta.